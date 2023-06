KIJK LIVE. Zo vierden Antwerpse kampioenen afgelopen nacht de titel, ontdek in HLN LIVE wat er vandaag op het programma staat

Mijnenergie Klanttevre­den­heid energiele­ve­ran­ciers keldert: enkel deze twee spelers konden maximale score behouden

Het aantal klachten over energieleveranciers nam het voorbije jaar sterk toe. Dat blijkt uit de evolutie van de klachtenindicator van de Vlaamse energieregulator VREG en de Federale Ombudsdienst Energie. Waar in april 2022 negen van de elf energieleveranciers een maximumscore van vijf sterren behaalden, slagen een jaar later nog slechts twee spelers in dat opzet. Mijnenergie.be gaat door de cijfers.