KIJK LIVE. Levenslang stadionverbod voor hooligans die recidiveren, meer controles en tickets op naam: dit is het actieplan dat Pro League vanmiddag vervroegd wil invoeren

Levenslang stadionverbod voor hooligans die recidiveren, meer controles en tickets op naam: dit is het actieplan dat Pro League vanmiddag vervroegd wil invoeren

Jupiler Pro LeagueSupporters die het veld bestormen, elkaar te lijf gaan of zelfs vuurpijlen gooien. Het hooliganisme laaide de voorbije maanden weer helemaal op in België. Om de stadions weer veilig voor iedereen te maken, werkten de Pro League, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en de voetbalbond in mei al een actieplan uit. Door het aanhoudende supportersgeweld komt de Pro League vanmiddag samen om het plan vervroegd in te voeren. Wie hervalt, gaat er onherroepelijk uit.