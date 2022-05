KIJK LIVE. Club Brugge pakt derde landstitel op rij na ommekeer in tweede helft tegen Antwerp

Jupiler Pro LeagueClub Brugge mag de champagnekurken laten knallen. De achttiende landstitel in Clubs geschiedenis is officieel binnen, na 1-3 winst op de Bosuil. Een gretig Antwerp deed het blauw-zwart niet cadeau, maar finaal bleek de ploeg van trainer Alfred Schreuder dodelijk efficiënt.

Niet op onze Bosuil. Met die instelling kwam Antwerp op het veld tegen Club Brugge. Binnen de minuut had Ritchie De Laet tijdens een spurtduel Andreas Skov Olsen al in het decor gewerkt. Faris Haroun ontpopte zich tot de schaduw van Hans Vanaken, Pierre Dwomoh deed het zelfde met Charles De Ketelaere. Zo’n wedstrijd werd het dus.

Maar het moet gezegd: Antwerp deed meer dan Club gewoon wat enerveren. De Great Old kwam – met heel direct voetbal - voor de rust ook tot een vijftal grote kansen. Samatta mikte op de paal. De Laet, Haroun en opnieuw Samatta vonden een excellente Simon Mignolet op hun weg. Eén keer vond Antwerp toch het gaatje.

Volledig scherm © Photo News

Nadat Michael Frey eerst op links Clinton Mata simpel aftroefde, kon hij in de Brugse zestien Ally Samatta bereiken. Die legde goed af, waarna Frey heerlijk binnen trapte. Voor de Zwitser was het zijn 23ste doelpunt van de competitie, zijn eerste in negen matchen. Frey vierde zijn treffer ostentatief voor het bezoekersvak. Een onmachtig Club Brugge kon in heel de eerste helft geen enkele keer voor gevaar zorgen en had halfweg een hoge berg te beklimmen.

Vlak na de rust hielp Antwerp de bezoekers dan maar zelf in het zadel. Abdoulaye Seck maaide de tot dan toe onzichtbare Noa Lang domweg onderuit in het eigen strafschopgebied. Soms kan je ook té gretig zijn. Scheidsrechter Lawrence Visser wees terecht naar de stip. Hans Vanaken zette zich achter de bal en dan weet je hoe laat het is: 1-1.

Volledig scherm © Photo News

Een kwartier na die gelijkmaker was de situatie zelfs helemaal omgedraaid. Eerst kopte de ingevallen Jack Hendry een scherpe corner van Sobol aan de eerste paal binnen. Wat later tikte Sargis Adamyan een scherpe corner van Lang aan de tweede paal binnen. Club puurde drie goals uit nul uitgespeelde kansen. Dat is dan de efficiëntie van een kampioenenploeg, zeker?

Het vervolg van de partij was eigenlijk overbodig. Antwerp bleek knock-out geklopt en dus kwam de derde opeenvolgende Brugse titel niet meer in gevaar. Het moedige weerwerk van de onverwachte uitdager Union ten spijt, gaat het onvermijdelijke Club toch weer met de hoogste bekroning lopen. In Brugge maakt men zich op voor een wilde feestnacht.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

