KIJK. Fede Ricca krijgt niet eens geel na vliegende tackle, Jan Vertonghen valt op met stukje toneel

Aangename partij met wisselend kansenverloop, OH Leuven - Anderlecht. Maar ook match waarin Fede Ricca op gewoon de rode kaart had verdiend voor een te late vliegende tackle waarmee hij de doorgebroken Amuzu torpedeert. De Uruguayaanse verdediger krijgt niet eens geel van ref Vergoote, die balvoordeel aan Anderlecht geeft. Ook videoref De Cremer greep niet in.