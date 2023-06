KIJK. “Alleen wij verdienden het”: Vrancken steekt zijn spelers in speech kleedkamer hart onder de riem

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Wat kan ik zeggen jongens?”, opent Vrancken zijn speech in de kleedkamer nadat RC Genk in de slotminuten van de blessuretijd de landstitel nog uit handen gaf. “We stonden op twee minuten van de titel. We hadden het verdiend, zowel op basis van de match vandaag als op het hele seizoen. Maar we hadden pech. De ballen die zij vooruit trapten, vielen goed. We kunnen dat alleen maar accepteren. Dat is moeilijk, maar weet dat ik bijzonder fier ben op jullie. We hebben er samen voor gevochten en hard voor gewerkt.” “

“Alle kritiek op tactisch en fysiek vlak die er na vorig seizoen was, hebben jullie weggespeeld. Wat waren ze eigenlijk ook aan het zeggen? Jullie waren het beste team van het seizoen. Maar we eindigen tweede. Wanneer de emoties gaan liggen zijn, zullen jullie wel beseffen dat dit iets is om erg fier op te zijn.”

KIJK. Alderweireld beslist met ongelofelijke schicht in slotfase over titel

Menig Genks hart werd gisteravond gebroken.“Moeilijk om te dragen”, beschreef Wouter Vrancken zijn verdriet snel na de match zijn verdriet bij Eleven Sports. “Eén enkele bal maakt het verschil”, zei de coach, die het de grootste ontgoocheling van zijn carrière noemde. “Maar dat kan ook iets positiefs zijn”, voegde hij eraan toe.

Want de Genkse T1 is trots op zijn spelers. “Proficiat aan hen. Wat zij hier vandaag gebracht hebben, getuigde van kwaliteit en mentaliteit. Kijk maar naar onze doelpunten. Ze zouden het heel hard verdiend hebben. Aan die woorden hebben ze op dit moment niet veel. Ik wens Antwerp proficiat, al zijn de emoties er nog steeds. Normaal als je op twee minuten van de titel staat.”

“Of ik nog bepaalde controversiële fases opnieuw wil bekijken? Neen, ik wil daar niet meer aan denken. Ik wil ook even niets terugzien. We hebben gewoon een goed niveau laten zien. Wat mij betreft hadden we de titel verdiend, maar dit is voetbal”, aldus Vrancken.

Volledig scherm © BELGA

Iets verderop, ergens tussen speelveld en kleedkamer, zat Bryan Heynen in zak en as. De aanvoerder, een kind van de club, die zo’n geweldig seizoen kende. Die vorige week in Jan Breydel tot tranen toe beroerd was toen hij geblesseerd het veld moest verlaten. Denkend dat de titel toen al weg was. Ook de man die zich deze week klaarstoomde, die de 2-1 voorbij Jean Butez joeg en de Cegeka Arena zo even het delirium schonk. “Ik ging letterlijk van de hemel naar de hel.”

“Als je die bal van Alderweireld ziet binnenvliegen, zak je letterlijk door de grond. Uiteindelijk is dat voetbal. We kennen uiteraard een heel mooi seizoen – zeker als je ziet van waar we komen. Tweede worden is nog altijd mooi, maar de titel zat er echt gewoon in. Op een paar seconden laat je het liggen. Dat is heel erg jammer, voor iedereen in en rond de club. Voor alle supporters die hier week in, week uit stonden. Spijtig genoeg hebben we niks kunnen teruggeven.”

Volledig scherm Bryan Heynen. © BELGA

Heynen dacht met Genk het Antwerpse offensief redelijk onder controle te hebben. “Maar je weet dat Toby goed kan trappen. Die bal ging perfect binnen… Ik heb wel wat meegemaakt in mijn carrière”, refereerde hij onder meer naar zijn kruisbandblessures. “Maar dit is misschien wel het ergste. Na de match spraken Wouter Vrancken, voorzitter Peter Croonen en Dimitri de Condé ons nog toe. Ze zeiden dat we trots mochten zijn en dat ze dankbaar waren. Aan die worden hebben we misschien nu niet zoveel, maar we moeten zorgen dat dit niet ons hele seizoen gaat overschaduwen. Het zal een paar dagen moeilijk zijn. Je hebt tijd nodig om zoiets te verwerken. Maar over twee of drie weken moet je dit achter je laten en opnieuw beginnen.”

Maar nu rest vakantie. De Genkse selectie heeft vrij vanaf vandaag. “Dinsdag vertrek ik met mijn gezin voor een weekje naar Griekenland. Daar zal ik dit een plekje proberen geven”, zei Heynen nog.

KIJK. Alderweireld reageert na doldwaze ontknoping