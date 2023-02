KIJK. Afgelopen nacht werd schade aangebracht op Jan Breydel: ‘f*ck Brugge’ op muur, ook doelpalen en grasmat aangepakt

KIJK. Vandalen richten vernielingen aan op Jan Breydel

Afgelopen nacht zijn er beschadigingen aangericht op Jan Breydel, het stadion van Club Brugge. Er werd onder meer graffiti met de tekst ‘Fuck Bruges’ en ‘Vuile Boeren’ aangebracht op een muur binnen het stadion. De doelpalen werden in het blauw beklad en ook de grasmat werd besmeurd. Het lijkt of ‘9K’ op het veld is aangebracht - ofwel 9000. De postcode van Gent.