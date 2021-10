Karim Belhocine pakt bij zijn terugkeer naar het Guldensporenstadion een driepunter tegen KV Oostende

Met de wedstrijd tegen KV Oostende vierde Karim Belhocine zijn terugkeer in het Guldensporenstadion. Na de 2-0 nederlaag op Club Brugge - geen cadeau om je eerste wedstrijd meteen in Jan Breydel te coachen - wou hij voor eigen publiek meteen aanknopen met een driepunter. Daarvoor bracht hij verrassend Abdelkahar Kadri aan de aftrap. Bij Oostende greep Blessin terug naar de 3-5-2, nadat het experiment met vier achterin tegen Cercle schromelijk mislukte.

Blessin was - terecht - hard voor z’n groep na de overwinning tegen Cercle en KVO schoot het best uit de startblokken. Een pegel van Nick Bätzner zoefde naast de kruising van Ilic. Diezelfde - uitstekende - doelman van KVK moest even later met gevaar voor lijf en leden een bal voor de neus van Thierry Ambrose wegkoppen. De fans van Oostende kunnen nu een alinea skippen, want dat was het enige wat de Kustboys lieten zien.