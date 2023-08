Kan Genk focus herleggen na verlies tegen Servette? Vrancken: “Mentaal laat zoiets sporen na, maar iedereen wil verder”

Racing Genk mist Bryan Heynen “meerdere weken”

De enkelblessure die KRC Genk-middenvelder Bryan Heynen tegen Servette Genève opliep, valt al bij al nog mee. De aanvoerder heeft een letsel aan de ligamenten opgelopen en is bijgevolg enkele weken out. “Het is heel jammer dat we hem moesten missen, al zag het er op het moment zelf veel erger uit”, zegt trainer Wouter Vrancken. “Bryan kennende zal hij er alles aan doen om zijn revalidatie te versnellen.”

Voor Genk is het nu vooral zaak om de teleurstelling van de uitschakeling tegen Servette Genève, in de tweede voorronde van de Champions League, achter zich te laten. “Mentaal laat zoiets zijn sporen na, maar iedereen wil verder. Ik kan nog altijd niet geloven dat we niet door zijn geraakt, hetzelfde gevoel leeft bij de spelers. Langs de andere kant hebben we geen tijd om in de put te zitten. Wat dat betreft is het goed dat de matchen tegen Eupen en Olympiakos (derde voorronde Europa League, red.) zo snel volgen.”