Kan Antwerp play-off 1 nog mislopen? Redt Cercle zich bij winst? De scenario’s in het gevecht om de top vier en de strijd tegen de degradatie op een rij

Jupiler Pro LeagueNog twee speeldagen en dan zit de reguliere competitie erop in de Jupiler Pro League. Logisch dus dat er dit weekend nog heel wat op het spel staat. Een blik op de scenario’s voor elk van onze eersteklassers. Met uitzondering van STVV en Club Brugge. De landskampioen is al zeker van de top vier, voor De Kanaries staat dan weer niets meer op het spel.

Antwerp: nagenoeg zeker

Kan Antwerp nog uit de top vier vallen? Het antwoord is ‘ja’, maar dan moet er al veel gebeuren. The Great Old is bij een gelijkspel tegen Genk altijd zeker van de eerste vier. Verliest The Great Old van de Limburgers en haalt het tegen Moeskroen niet meer dan één punt, dan wordt het uitkijken naar de resultaten van Anderlecht en KV Oostende. Halen zij allebei zes op zes, dan zit Antwerp in de penarie. De opdracht is simpel: een zege tegen Moeskroen of een punt tegen Racing Genk en het stamnummer één is altijd bij de eerste vier.

Programma Antwerp - 54 punten

Maandag 12/4 om 20u45: uit tegen Moeskroen

Zondag 18/4 om 18u: thuis tegen Racing Genk

Genk: drie punten nodig om de haven veilig te bereiken

Ook voor Racing Genk kan het nog moeilijk fout lopen. Als de Limburgers zes op zes halen is de top vier binnen. Een nederlaag tegen STVV is ook nog geen ramp, want bij winst tegen Antwerp houdt Genk sowieso KV Oostende af, zelfs al haalt de kustploeg zes op zes. Drie punten hebben de mannen van John van den Brom dus nodig om veilig de haven te bereiken. Is het minder, dan kan alleen een zes op zes van KV Oostende Racing Genk uit play-off 1 houden.

Programma Racing Genk - 53 punten

Zondag 11/4 om 13u30: thuis tegen STVV

Zondag 18/4 om 18u: uit tegen Antwerp

Anderlecht: liefst geen nederlaag tegen Club

Vier op zes tegen Club Brugge en STVV. Dat heeft Anderlecht nodig om zich bij de eerste vier te scharen. Paars-wit kan zelfs aan één punt genoeg hebben, als Oostende twee keer verliest. Paars-wit heeft de wind in de zeilen, maar bij een nederlaag tegen Club en een overwinning van Oostende tegen Beerschot kan het een nagelbijter worden op de slotspeeldag. Bij gelijk aantal punten gaat KVO immers met de vierde plaats lopen.

Programma Anderlecht - 52 punten

Zondag 11/4 om 18u15: thuis tegen Club Brugge

Zondag 18/4 om 18u: uit tegen STVV

KV Oostende: drie punten beter doen dan Anderlecht

Het zag er bijzonder mooi uit, maar dan was er plots de misstap tegen Waasland-Beveren. KV Oostende schoot zichzelf vorig weekend in de voet en zag zo Anderlecht drie punten uitlopen in de strijd om de top vier. De kustploeg moet die bonus weer zien weg te poetsen en in de komende twee wedstrijden dus minstens drie punten beter doen dan paars-wit. Te beginnen met een cruciaal duel tegen Beerschot komende zondag. De Antwerpenaren zijn zelf nog niet helemaal uitgeteld voor de top vier. Verliest KVO van Beerschot, dan moet het zelf winnen op de slotspeeldag van Cercle en hopen dat Anderlecht zijn twee wedstrijden verliest én Beerschot zijn laatste wedstrijd verliest.

Programma KV Oostende - 49 punten

Zondag 11/4 om 20u45: uit tegen Beerschot

Zondag 18/4 om 18u: thuis tegen Cercle

Beerschot: zes op zes halen en nul op zes voor Anderlecht

En plots doet Beerschot zelfs nog mee voor de top vier. De Antwerpenaren hebben vijf punten achterstand op Anderlecht en dus kan het nog. De mannen van Will Still moeten wel zelf minstens 6 op 6 halen. Beerschot moet dit weekend dus winnen van Oostende. Als het dan ook nog eens wint van Standard, dan kan het. Maar dan moet Anderlecht wel nul op zes halen tegen Club Brugge en STVV.

Programma Beerschot - 47 punten

Zondag 11/4 om 20u45: thuis tegen KV Oostende

Zondag 18/4 om 18u: uit tegen Standard

Zulte Waregem: mirakel nodig

Anderlecht moet nul op zes pakken, Zulte Waregem zes op zes en dan dienen ook nog eens KV Oostende en Beerschot minder dan drie op zes halen. Er moeten wel wat voorwaarden afgecheckt worden, vooraleer Zulte Waregem zich bij de eerste vier kan scharen. Mathematisch kan het nog, zei een bondscoach van de Rode Duivels ooit. Zulte Waregem heeft geen aartsmoeilijk programma, maar KV Mechelen en AA Gent zijn beiden wel nog in de running voor play-off 2. In Waregem zelf zal Dury daar ook wel de prioriteit leggen.

Programma Zulte Waregem - 46 punten

Zaterdag 10/4 om 18u30: uit tegen KV Mechelen

Zondag 18/4 om 18u: thuis tegen AA Gent

KV Kortrijk: aan één punt genoeg

Onderin is de kans niet onbestaande dat het pleit na deze speeldag beslecht is. KV Kortrijk kan al niet meer rechtstreeks degraderen, maar is mathematisch wel nog niet helemaal zeker van het behoud. De nacompetitie behoort nog steeds tot de mogelijkheden, maar dan moet het al behoorlijk fout lopen. KVK moet in dat scenario twee keer verliezen, Cercle moet minstens vier op zes pakken én Moeskroen moet zes op zes halen. Vooral dat laatste is vrij onwaarschijnlijk aangezien de Henegouwers nog tegen Antwerp en Club Brugge uitkomen. Een punt dit weekend tegen Waasland-Beveren is voldoende voor Kortrijk. De club heeft alles dus in eigen handen.

Programma KV Kortrijk - 36 punten

Zaterdag 10/4 om 16u: uit tegen Waasland-Beveren

Zondag 18/4 om 18u: thuis tegen KV Mechelen

Cercle: dit weekend zeker van behoud?

Ook Cercle kan zich dit weekend verzekeren van het behoud. Winst tegen OHL en puntenverlies van Moeskroen tegen Antwerp en van Waasland-Beveren tegen Kortrijk en het koekje is gebakken. Bij een gelijkspel of verliespartij wordt het weer rekenen en angstvallig uitkijken naar wat Moeskroen en Waasland-Beveren presteren. In principe heeft Cercle aan drie op zes genoeg, want de kans dat Moeskroen meer dan vier op zes haalt tegen Antwerp en Club Brugge is behoorlijk klein.

Programma Cercle Brugge - 32 punten

Zaterdag 10/4 om 16u15: thuis tegen OHL

Zondag 18/4 om 18u: uit tegen KV Oostende

Moeskroen: loodzwaar programma

Voor Moeskroen wordt het aartsmoeilijk om Cercle nog bij te benen. De Henegouwers minstens twee op zes nodig om voorbij Cercle te springen in de stand. Bij een gelijk aantal punten haalt Cercle immers de bovenhand, omdat het meer matchen heeft gewonnen. Moeskroen moet dus hopen dat de Bruggelingen nul op zes halen en zelf minstens twee op zes halen tegen Antwerp en Club Brugge. Als Cercle één van de twee resterende wedstrijden wint, dan moet Moeskroen al zes op zes halen.

Programma Moeskroen - 31 punten

Maandag 12/4 om 20u45: thuis tegen Antwerp

Zondag 18/4 om 18u: uit tegen Club Brugge

Waasland-Beveren: hopen op nacompetitie?

Zes op zes halen en dan maar hopen dat Cercle twee keer verliest en dat ook Moeskroen geen drie op zes haalt tegen Club Brugge en Antwerp. De kans dat Waasland-Beveren zich nog rechtstreeks redt, is bijzonder klein. Het moet ook minstens twee punten beter doen dan Moeskroen om over de Henegouwers te wippen naar een eventuele nacompetitie met de clubs uit 1B. Waasland-Beveren heeft een doelsaldo van -26, Moeskroen heeft -19.

Programma Waasland-Beveren - 28 punten

Zaterdag 10/4 om 16u: thuis tegen KV Kortrijk

Zondag 18/4 om 18u: uit tegen OHL

