Kan Anderlecht play-off 1 nog mislopen? En wat onderin de stand? De scenario’s in het gevecht om de top vier en de strijd tegen de degradatie

Play-off 1: Anderlecht en Antwerp nog niet zeker

Club Brugge is - uiteraard - zeker van play-off 1. En ook Racing Genk heeft zich afgelopen weekend verzekerd van een plek in de top vier dankzij een 4-0-overwinning tegen STVV. Anderlecht, dat gisteren won van Club , en Antwerp moeten strijden tot de laatste snik. KV Oostende zet hen namelijk nog ferm onder druk.

Antwerp (54 punten met een match minder gespeeld) kan zich vanavond al plaatsen voor play-off 1 mits winst in Moeskroen. Als het op Le Canonnier punten verspeelt, dan zal het ook tot de slotspeeldag bibberen blijven. Komende zondag speelt het tegen Racing Genk. Anderlecht (55 punten) heeft zondag dan weer genoeg aan een gelijkspel in Sint-Truiden om play-off 1 te halen. Zowel Antwerp als Anderlecht zijn save als KV Oostende (52 punten) zondag niét wint tegen Cercle.

De Kustboys hebben dus geen keuze als het nog aanspraak wil maken op play-off 1: ze moeten de volle buit pakken in eigen huis tegen Cercle Brugge én hopen dat Anderlecht verliest in Sint-Truiden of Antwerp amper 0 op 6 of 1 op 6 pakt.

Degradatie: strijd tussen Moeskroen en Waasland-Beveren

Cercle Brugge (35 punten) is zo goed als gered dankzij een 3-0-zege tegen OH Leuven. Als Moeskroen (31 punten met een match minder) vanavond puntenverlies lijdt tegen Antwerp, is de Vereniging helemaal zeker van behoud. Moeskroen moet dus winnen van de Great Old om de barrages nog te kunnen ontlopen. Op de slotspeeldag nemen ze het dan op tegen Club Brugge. Als resterende programma kan dat alvast tellen. Waasland-Beveren (28 punten) staat met de rug tegen de muur: het kan de rechtstreekse degradatie alleen nog afwenden als het zelf wint in Leuven én Moeskroen 0 op 6 pakt.