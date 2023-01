Jojo Buffalo (tot ergernis van Hein): hoe er geen lijn te trekken valt op wispelturig AA Gent

Jupiler Pro League Marc Degryse genoot met volle teugen van “machine” Genk: “El Khannouss en Trésor kwamen Anderlecht tonen wat écht talent is”

Onze huisanalist Marc Degryse schenkt in zijn terugblik op het voorbije voetbalweekend aandacht aan Genk en Union, volgens hem “zonder enige twijfel de twee beste ploegen”. “Het verschil tussen Genk en Anderlecht was imméns. Al wat Genk heeft - intensiteit, duelkracht, evenwicht - dat mist Anderlecht.” Daarnaast heeft Degryse het ook over de topper tussen Club en Antwerp - “die viel wat tegen” - en over het wangedrag van supporters. “Het is aan de Pro League om ervoor te zorgen dat die mannen de stadions niet meer binnen raken.”

