Jan Vertonghen helpt dominant Anderlecht al bij al vlot voorbij Westerlo, paars-wit pakt negen op negen

Het Lotto Park, badend in het zonnetje, wist met z’n vreugde geen blijf. Anderlecht probeerde meteen verder te surfen op het enthousiasme van het publiek en was nog een paar keer dichtbij een verdubbeling van de voorsprong. Flips viseerde verrassend de verste hoek op aangeven van Dolberg en de Deen kwam nadien een teen te kort op aangeven van de Fransman. Prima voeten, de van Reims overgekomen Flips, hij trapte na de verschroeiende openingsfase wel op z’n adem. ‘Calme’, gebaarde hij richting maats die hem nóg eens de diepte wilden insturen. Anderlecht liet het tempo zakken, maar bleef probleemloos de controle behouden. Westerlo toonde aan de overkant waarom het dit seizoen nog geen wedstrijd kon winnen, kansen creëren was moeilijk. Lucas Stassin, ook hij kreeg een open doekje van het thuispubliek, stond voor het eerst aan de aftrap voor z’n nieuwe club.

Jonas De Roeck greep in bij de rust en stuurde twee nieuwe jongens het veld in, Matsuo en Jordanov. Ook Nacer Chadli kwam halfweg de tweede helft in de ploeg. Bij Anderlecht moest de leeggelopen Flips naar de kant voor Stroeykens, Amuzu kwam voor Raman. Maar de hoofdrol van de slotfase werd opgeëist door Jan Vertonghen. Randje zestien veinzen dat hij de bal zou terugleggen, maar slim wegdraaien en met rechts! de bal in de verste hoek schuiven. Een dertiger met de moves van een prille twintiger. Het ‘Super Jan’ gebaar was meer dan terecht, wat een goal van onze recordinternational. Anderlecht leek zegezeker, maar de goal van Jordanov schrikte het Park toch even op. Uiteindelijk trok paars-wit de winst toch over de streep. Sinds de uitschuiver tegen Union op de openingsspeeldag reed Anderlecht het perfecte parcours. Tegen Antwerp en STVV was dat meer op karakter dan met goed voetbal, tegen Westerlo serveerde Anderlecht beide.