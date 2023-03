Intussen bij Standard: populariteit Ronny Deila stijgt naar ongekende hoogte

Everybody loves Ronny. Terwijl het bij Club Brugge een grote trainersmalaise is, kan Ronny Deila in Luik niets verkeerds meer doen. De club gaat binnenkort zelfs T-shirts van zijn trainer verkopen. Behoorlijk uniek.

Allereerst: ja, Standard kan zondag op Club Brugge verliezen. Maar niemand die dat dan Ronny Deila zal verwijten. De Noorse coach trok de Rouches uit het slop en maakte van de nummer 14 van vorig seizoen een serieuze PO1-kandidaat. En hoe Marc Degryse het eerder deze week zei: “Deila haalt het maximale uit een groep die niet uitmuntend is.”

Dat zien ze ook bij Standard. De spelers lopen hoog op met hun trainer, terwijl de klik met de supporters er eveneens is. Zijn ‘Ronny Roar’ na overwinningen, waarmee hij al vuistenpompend het publiek opzweept, is een ritueel geworden. De club gaat proberen munt te slaan uit de populariteit van haar coach en heeft speciale T-shirts van Deila laten ontwerpen. Over een of twee weken zijn die in de fanshop te koop. Het is eens wat anders dan een truitje van Zinckernagel of Dønnum.

Luiks DNA

Een gat in de markt zal het initiatief van Standard misschien niet meteen zijn, maar het tekent wel hoe geliefd Deila in Luik is. Zelden zag je een trainer zo goed passen bij het DNA van een club als de 47-jarige Scandinaviër bij dat van Standard. Al lijkt Club Brugge ook wel met Deila te matchen, zoals in de Franstalige pers geopperd werd.

Zelf had hij er op zijn persconferentie niet heel veel op te zeggen. “Ik reageer niet graag op geruchten en ik was ook niet op de hoogte van dit gerucht. Je moet niet alles geloven wat er in de kranten staat”, zei hij met een glimlach. “Maar als ik hoor dat clubs ons willen, mijn spelers of ik, wil dat zeggen dat we goed werk leveren. Je weet nooit wat er kan gebeuren in het voetbal. Dit is een speciale business. Wie weet keren de resultaten en word ik over een paar weken ontslagen? Dat gezegd zijnde: ik ben zeer gelukkig bij Standard en zal alles doen om mijn job hier lang te behouden.”

’t Zou anders ook maar zonde zijn van de T-shirts natuurlijk.

Top acht

Nog even de wedstrijd dan. Club-Standard wordt cruciaal in de strijd om het vierde en laatste ticket voor de Champions’ play-offs. Toch bleef Deila benadrukken dat top acht de doelstelling van zijn Standard is en blijft. “We doen het beter dan verwacht, maar het is nog te vroeg om te spreken over de eerste vier. Ik ben niet vergeten dat we op Antwerp als een degradatiekandidaat speelden... De focus ligt nu op Club Brugge. Dat is nog altijd de beste Belgische ploeg van de laatste drie jaar. Het heeft een nieuwe trainer en het is moeilijk te voorspellen hoe Club onder hem zal spelen, al zal dat met meer energie zijn dan we de voorbije weken zagen.”

