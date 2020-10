Interesse zat voor Murillo, maar die wil "met Anderlecht Champions League spelen"

"I don't know about it", lachte Amir Murillo schuchter, terwijl hij natuurlijk wel op de hoogte is van de toenemende interesse. Er hebben al verschillende buitenlandse clubs - het gaat om teams uit de grootste competities - bij zijn entourage geïnformeerd naar zijn transfervoorwaarden en toekomstplannen. De Panamees is uitgegroeid tot een sterkhouder in het Lotto Park, speelde dit seizoen al elke minuut, wat maakt dat een exit voor RSCA onbespreekbaar is. Als we Murillo zelf mogen geloven, is dat oké - geen transferitis-toestanden. "Want ik voel me goed hier. Mijn droom is om met Anderlecht Champions League te halen. Moet lukken."

Sfeermaker

Mmmm. Dan zal Anderlecht toch dringend een versnelling hoger moeten schakelen. Op bezoek bij Club, net voor de interlandbreak, ging paars-wit kansloos onderuit. Daarnaast weinig hoopgevend is de vaststelling dat Vincent Kompany met Jérémy Doku zijn meest bepalende speler van het seizoensbegin naar Rennes zag vertrekken. Murillo heeft evenwel vertrouwen in een ommekeer. "We werken elke dag keihard om mooie resultaten te boeken. Kwaliteit hebben we alvast genoeg: ik zie verschrikkelijk veel goeie spelers om me heen."

Die positieve mindset typeert Murillo - op training is hij telkens één van de sfeermakers, zich goed realiserend dat hij zijn droom beleeft. Beseffend dat het anders had kunnen lopen ook. In zijn kinderjaren kende Murillo armoede, nadat zijn vader zijn moeder had verlaten. "Soms gingen we slapen zonder gegeten te hebben", zei hij eerder al. Desondanks kreeg hij de kans om als plattelandsjongen in de stad te voetballen. "De volledige familie steunde me, mama op kop. Zij motiveert me om elke dag weer het uiterste te geven. Ik kan nog beter worden, in alle aspecten."

Met zijn coach als gids. Kompany was een cruciale factor in Murillo's beslissing om Anderlecht boven onder meer PSV te verkiezen. "Spelen met Kompany was prachtig. Ik hou van FIFA op de PlayStation, telkens stond hij in mijn ploeg."

Inmiddels zijn de rollen omgekeerd...

