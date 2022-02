Inspiratieloos Union krijgt blok van Eupen niet ontwricht en verliest kostbare punten: “We moeten positief blijven”

Jupiler Pro LeagueDe eerste wedstrijd van Union zonder het spitsenduo Undav en Vanzeir is uitgedraaid op een sisser. Eupen verdedigde met man en macht en kreeg uiteindelijk een verdiend punt. Competitieleider Union kreeg te weinig goede aanvallen in elkaar gebokst om aanspraak te maken op meer.

Millán en Mitoma waren zoals verwacht de vervangers van Undav en Vanzeir al was het Lapoussin die ietwat verrassend in de spits liep en Mitoma die de linkerflank voor zijn rekening nam. Van der Heyden nam zijn plaats terug in na schorsing, waardoor Machida op de bank begon. Bij Eupen stond Nuhu aan de aftrap in plaats van Ngoy.

Onder een stralende lentezon kwam Union meteen fel opzetten. Meerdere stilstaande fases op een rij zorgde ervoor dat het alle hens aan dek was bij Eupen. De druk van de thuisploeg nam daarna door veelvuldig balverlies af en zo kwam Eupen meer in de wedstrijd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mitoma probeerde het dan maar eens vanop afstand met rechts. Nurudeen zag het leer over zijn kooi vliegen. Niet veel later krulde ook Lapoussin over. Na een stevige botsing tussen Peeters en Nieuwkoop kon Lazare rond het halfuur uithalen, maar hij trapte voorlangs.

Nieuwkoop kwam al snel terug het veld op met een hoofdverband. Peeters had langer verzorging nodig. Ondertussen wist Eupen voor het eerst voor dreiging te zorgen. Een vrije trap van Magnée werd door Beck naast gekopt. Vlak voor de rust mikte Lazare na een knap hakje van Teuma de beste kans van de thuisploeg van dichtbij op Nurudeen.

Na de pauze was een knappe actie van Lazare lange tijd het enige waar de toeschouwers zich aan konden opwarmen. Halverwege de tweede helft stak de thuisploeg eindelijk nog eens haar neus aan het venster. Lapoussin vond aan de tweede paal Nieuwkoop, maar zijn kopbal miste richting.

Met nog een kwartier op de klok haalde Mazzu Millán naar de kant voor Marcq en ging Mitoma in de aanval spelen. Het bracht echter geen zoden aan de dijk. Union laat twee kostbare punten liggen.

Volledig scherm © BELGA

Mazzu: “Moeten positief blijven”

“We hadden situaties om vroeg te scoren”, maakte Union-coach Felice Mazzu na afloop de analyse van de match. “Mocht dat gelukt zijn, zouden we meer ruimte gekregen hebben. Nu botsten we op een ploeg die alleen dacht aan verdedigen. Ik tel geen enkele kans voor Eupen. Technisch speelden we geen goede wedstrijd, over de wilskracht en speldiscipline kan ik de ploeg niets verwijten. We moeten positief blijven. Als we zelf niet scoren, moeten we de nul houden. Tegen STVV voor twee weken was dat niet gelukt, nu wel.”

Union moest het tegen Eupen zonder het spitsenduo Danzeir-Undav doen. De vervangers leverden een bleke prestatie af, al wilde Mazzu hen niet met de vinger wijzen. “Het zou te makkelijk zijn de verdienste van de andere spelers te verkleinen. Ze hebben hun job gedaan. Bovendien hadden ze tot nu ook niet zoveel gespeeld. Qua ritme, tempo en vertrouwen is dat niet evident. Ik ben tevreden over hun attitude. Ze kunnen zich alleen verbeteren. Mitoma was ook afwezig geweest sinds de winterstage. Het was voor die jongen niet eenvoudig om wekenlang individueel te werken aan zijn terugkeer, het is normaal dat hij nog niet kon presteren wat hij in zijn mars heeft.”

Volledig scherm Union en Eupen vochten felle duels uit, maar de kansen bleven schaars. © BELGA

Volledig scherm Een gehavende Bart Nieuwkoop buigt het hoofd na het puntenverlies © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.