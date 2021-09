Inefficiënt Club Brugge bijt tanden stuk op OH Leuven en sterke doelman Romo en blijft steken op gelijkspel

Jupiler Pro League Efficiënt KV Mechelen ziet Storm en Mrabti scoren tegen onmondig OH Leuven

18 september Overtuigend was het niet, maar dat zal KV Mechelen worst wezen. Na de 7-2-pandoering in Anderlecht van vorig weekend heeft Malinwa de rug gerecht met een 2-0-overwinning tegen OH Leuven. Met dank aan een alwéér trefzekere Storm en een sterk keepende Coucke.