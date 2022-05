“In mijn ogen is Club nu kampioen”: Deniz Undav gooit handdoek, bittere tranen bij Union-spelers

Win or lose, Felice Mazzu houdt vast aan zijn systeem, grotendeels aan zijn elftal, maar vooral ook zijn spitsenduo. Geef hem eens ongelijk. Samen 39 goals en 23 assists in competitie, Deniz Undav en Dante Vanzeir. Dodelijker komen ze niet, zelfs al stonden ze ’al’ twee matchen droog. “Efficiëntie is iets abstracts. Je kan er moeilijk op trainen. Je moet de spelers vertrouwen geven”, aldus de coach vooraf.

Mazzu had zijn pionnen slim gezet. Vanzeir opereerde voortdurend in de zone van Mechele, terwijl de veel snellere Mata zich bezig moest houden met Undav op rechts. In de eerste helft lukte het langs de kant van Club aardig om het duo het zwijgen op te leggen, maar in alle luwte kon Lazare wel profiteren van de ruimte de zijn spitsen bij elkaar liepen. Ook dat is van meerwaarde zijn voor je elftal, die meters zonder bal. Scoren deed de Ivoriaanse middenvelder evenwel niet.

En zelfs als je dat tweetal uit het spel houdt, toch komen ze op de één of andere manier wel aan de bal in de zone van de waarheid. Na vijf minuten al Vanzeir, maar die trapte naast de bal. Stress? Onzeker? ‘t Speelde de Limburger ook afgelopen zondag parten, alleszins. Ook toen doelman Moris de vlugge aanvaller lanceerde en Mignolet onoordeelkundig uit kwam, lobde hij meters over. Undav kwam wel met een schot tussen de palen voor rust, maar Mignolet hield de benen goed gesloten. Efficiëntie is een sleutelwoord in volle titeljacht.

Vanzeir kroop na rust in de rol van aangever, maar Lazare geraakte opnieuw niet voorbij Mignolet, die daar wel het nodige geluk voor nodig had. En toen hij in de rug van de Brugse defensie op doel af mocht, verslikte hij zich in z’n dribbel. Nee, voor z’n schorsing had Vanzeir hier wel eentje in het mandje gelegd.

De wissel van Mazzu na 70 minuten zet het allemaal in de verf: Vanzeir out, Puertas in. Krampen. De grootste kans was nog voor Undav, maar alsof de goden ermee gemoeid waren kopte die rakelings naast. “Als je zelf niet scoort krijg je er eentje binnen”, zei de Duitser na affluiten. “Het is niet dat Club een slecht team is. Brugge is Brugge. Als je zo’n kansen krijgt, moet je gewoon scoren. Simpel. Ik ben verantwoordelijk voor een paar van die kansen, dat neem ik op mij. ‘t Is niet dat hun doelman mirakels heeft verricht, wij schoten gewoon niet tussen de palen. Ik had liever nu veel gescoord en in het begin van het seizoen niet.”

“Het ontbreekt ons deze play-offs aan efficiëntie”, vult Vanzeir aan. “We creëren het hele seizoen veel kansen en scoren veel goals, maar het is nu net die efficiëntie die we missen. Het kampioenengeluk hadden we gewoon niet aan onze zijde de laatste wedstrijden.”

Het killerduo van de reguliere competitie mist vertrouwen. Dat zagen we op de Bosuil en in het Dudenpark, dat zagen we ook nu weer in Brugge. Union verliest de titel op efficiëntie, weet ook Undav. “Om eerlijk te zijn voel ik me echt ‘shit’. In mijn ogen is Club kampioen, ze gaan niet beide matchen verliezen. Proficiat aan hen. De hele kleedkamer is echt aangeslagen nu. Door die twee matchen is het seizoen plots afgelopen.”

Andere reacties uit het verliezende kamp:

Felice Mazzu: “Ik ben trots op onze jongens en ik heb ze gezegd dat ze trots mogen zijn op zichzelf en dat we vandaag beter waren dan de huidige kampioen.”

“Het is nog niet gedaan. Brugge heeft uiteraard de beste papieren. Het is nu zaak om het moreel op te krikken en de kopjes niet te laten hangen. Er resten ons nu nog twee belangrijke matchen en we gaan er alles aan doen om die te winnen.”

“Dit is natuurlijk een grote ontgoocheling voor iedereen. We hebben opnieuw genoeg getoond om punten te pakken, maar we blijven alweer met lege handen achter.”

Christian Burgess: “Kleine details maakten vandaag opnieuw het verschil. Het was een mooie strijd. Maar als je kampioen wil worden, moet je de regerende kampioen kloppen en dat is ons dit seizoen niet gelukt.”

“Ik dacht dat we nog konden standhouden met tien, maar dan krijgen we een ongelukkige goal tegen. En we kregen dan ook nog kansen op de gelijkmaker. We hebben onze kansen gehad deze twee matchen en hebben ze niet gegrepen. Het ligt niet enkel aan de spitsen, maar we hebben collectief nipt gefaald. We moeten er nu zondag terug tegenaan gaan. Ik zie Club wel geen punten droppen, maar het is niet voorbij ‘untill the fat lady sings.’”

Anthony Moris: “We zijn enorm teleurgesteld. Als je het geheel van de match bekijkt, verdienen we beter. In het voetbal gaat het echter om cijfers. Club pakt 10 op 12 tegen ons, en wij komen niet tot scoren... Ook al waren we vaak beter, dat telt niet. Er kan maar één kampioen zijn, en dat lijkt in ons nadeel te gaan uitdraaien. Club weet wat het is om kampioen te spelen, ze kiezen hun momenten om te scoren. Dat is voetbal, zeker? Het gaat om wat je produceert in de rechthoek, zowel aanvallend als verdedigend moet je efficiënt zijn.”

“Die afgekeurde gelijkmaker? Er stond iemand buitenspel, maar dat is het spel hé. We moeten ons neerleggen bij de regels. Het zit ‘m in de kleine zaken. Neem nu dat tegendoelpunt. De bal wijkt een klein beetje af, waardoor ik hem niet goed kan verwerken en hij via een ploegmaat binnen valt. Een fout is dat niet, vind ik. Eerder pech.”

“Of we ons nog kunnen opladen voor de tweede plaats? Dat moet lukken. We spreken nog steeds over rechtstreekse kwalificatie voor de Europa League, en een kans op Champions League-voetbal. We moeten het onderste uit de kast halen, dat moet de motivatie zijn zondag. Dan gaan we opnieuw alles geven.”

