IN BEELD. Anderlecht-fans wachten spelers op in Neerpede

Belgisch voetbal Hoe zit het nu weer met de verdeling van de Europese tickets? En wat als Racing Genk ook de beker wint?

14 april De reguliere competitie in de Jupiler Pro League zit er bijna op. Na zondag is het tijd voor de play-offs. De top-4 strijdt in de Champions’ play-offs om de titel én Europees voetbal en de nummers 5 tot en met 8 maken via de Europe play-offs óók nog kans op een Europees ticket. Maar hoe zit het nu weer exact? En welke gevolgen kan bekerwinst van Genk of Standard hebben? Een overzicht.