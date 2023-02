“Ik vond het onterecht”: Vrancken en Genk, die in eerste match zonder Onuachu blijven steken op draw, klagen niet na afgekeurde goal Eupen

De Eupense stadionspeaker vatte deze inhaalmatch na afloop als volgt samen: “Met een beetje meer geluk – of met een beter stel ogen – had het 2-1 voor Eupen kunnen zijn.” Zat iets in. Na een vrije trap van Peeters leek Lambert de thuisploeg na rust op voorsprong te zetten, maar door positiebuitenspel van Prevljak corrigeerde de VAR. Had de Bosnische spits invloed op het spel? Zeer miniem, maar het zal een eeuwige discussie zijn.

“Ik vond het zelfs niet terecht”, gaf Vrancken aan. “Als je zelf gevoetbald hebt, voel je zulke dingen aan. Ik herinner me een dergelijke fase in een match van Gent onlangs en toen werd de goal ook afgekeurd. Op dat gebied is het consequent. Al bij al is de 1-1 een terechte uitslag.”

Dubbel gevoel

Toch zat de Genkse T1 met een dubbel gevoel. Toeval of niet, zonder Paul Onuachu had Genk het lastig in de Oostkantons. Zeker in het begin. “We hebben de punten vooral in de eerste helft verloren”, vond Vrancken. “Door de grinta en de felheid van Eupen begonnen we te gehaast te spelen. We waren te nerveus en hadden geen controle over de match, ondanks de goeie goal van Paintsil (na een knappe assist van Heynen, red.). De 1-1 viel dan uit een penalty die er voor mij geen was, terwijl wij er nog eentje hadden kunnen krijgen na een fout op Paintsil. Maar goed, in de tweede helft pikten we het weer goed op en kregen we nog enkele kansen.”

Los van het vertrek van de topschutter waren er nog verzachtende omstandigheden voor Genk: Cuesta en McKenzie, het vaste centrale verdedigingsduo, waren out. Hun vervangers Sadick en Aziz moesten wennen, zoals ook Ally Samatta zoekende was. Nieuwkomer Tolu Arokodare was er logischerwijs nog niet bij en dus mocht de Tanzaniaan nog eens starten. “Op zijn manier heeft hij het goed gedaan. Hij moet opnieuw het gevoel en de connectie met zijn ploegmaats vinden. Soms had het beter gekund, maar hem is niets te verwijten. Je moet dat niet te snel evalueren”, aldus Vrancken.

“Respect voor Onuachu”

De trainer van de koploper vond niet dat zijn spelers van slag waren na het vertrek van de voormalige steraanvaller. “Pauls vertrek is tweeledig”, legde hij uit. “Een: als je iemand verliest die zestien goals in een half jaar tijd maakt, ben je daar vanzelfsprekend niet heel erg blij mee. Maar het tweede deel ervan is misschien nog wel belangrijker. Ik heb veel respect voor de speler en nog meer voor de mens Paul Onuachu. Het is een heel nederige en aangename jongen om mee te werken. Ik heb er weinigen zoals hem gezien.”

De Nigeriaan kende nochtans niet zijn beste seizoenstart. Mede door zijn bruiloft begon hij met een conditionele achterstand aan de voorbereiding. Een blessure aan de adductoren was het vervelende vervolg. “Hij heeft daarna geduld moeten tonen, want onze ploeg stond en hij werd niet gebruikt. Wel, hij heeft geen moment geklaagd, evenmin toen we dingen van hem vroegen die hij niet gewend was om te doen.” Uiteindelijk klokte de Nigeriaan zijn laatste seizoen bij Genk af op 16 goals in 19 matchen.

No Paul, no party?

Ondanks het puntenverlies gunde Vrancken zijn spits dus vooral zijn transfer naar Southampton. “Het bod was aanzienlijk. De speler had een droom en je had beloofd mee te werken. Op sportief gebied is het heel jammer voor de korte termijn. Je moet andere jongens opnieuw inpassen. Dat vraagt heel veel feedback van ons en zal voor ons even misschien meer werk zijn, maar we hebben veel kwaliteit in onze kern”, klonk het nog.

No Paul, no party dus? Tja, in de eerste match zonder Onuachu liep Racing tegen puntenverlies aan, tegelijk staat het nog altijd op zeven punten voor op eerste achtervolger Union en lijkt niemand bij de club ongerust. De rust heerst, zo realistisch zijn ze wel in Limburg. Afwachten of de matchen tegen Gent en Antwerp daar verandering in brengen.

