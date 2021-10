“Ik heb nog niet alles bereikt. Verre van zelfs”: Lawrence Visser, nummer één onder Belgische refs, hoopt op nieuwe aanduiding in Champions League

Jupiler Pro LeagueGeen Real Madrid en geen Champions League, maar wel Charleroi en de Jupiler Pro League: voor ref Lawrence Visser is het morgen back to reality na z’n debuut op het kampioenenbal. “Of ik me daar even hard voor kan opladen? Absoluut. Driehonderd procent.”