“Ik heb me geëxcuseerd bij de groep”: Wouter Vrancken reageert op z'n rode kaart en legt uit waarom hij zo boos was

Vrancken: “Wat de situatie ook was, mijn reactie had niet gehoeven”

“Voor die rode kaart heb ik me geëxcuseerd bij de groep”, reageerde Vrancken nadien op de persconferentie. “Wat de situatie ook was, mijn reactie had niet gehoeven. Anderzijds ben ik wel zeer fier op de prestatie van mijn ploeg. Wij spelen echt wel een heel goeie wedstrijd. Tegen de gang van het spel in kwamen we achter, maar dan nog hadden we de mentale kracht om het om te draaien.”

Vrancken ging nadien nog iets dieper in op de wedstrijdleiding. “Soms weet je gewoon bijna niet meer wat de regels zijn. Ik heb het gisteren nog gezien bij die penaltyfase bij AA Gent. En vandaag ook. Arteaga kreeg een elleboog in het gezicht van Balanta, maar er werd gewoon doorgespeeld. Nadien zwaaide Munoz per ongeluk met zijn arm, maar was er meer theater en hij kreeg gewoon meteen geel. Dat was op dat moment mijn teleurstelling. Bovendien denk ik dat iedereen het erover eens was dat Sylla al in de eerste helft uitgesloten had moeten worden.”