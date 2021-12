Hotic zet Cercle met geweldige goal op weg naar 2-0-zege tegen Seraing, Bruggelingen pakken 12 op 12

Jupiler Pro LeagueWie kan Cercle Brugge afstoppen? De Vereniging bolt lustig verder weg van de degradatiezone. Tegen een onmondig Seraing werd de klus tijdens een sterke eerste helft al geklaard. Met 12 op 12, waarbij de perfecte 9 op 9 sinds het aantreden van Dominik Thalhammer als opvolger van Yves Vanderhaeghe, klimt Cercle nu zowaar naar een tussentijdse gedeelde elfde plaats naast Racing Genk. Wie dat een maand geleden had voorspeld, was in een instelling gestopt.

Dino Hotic zette groen-zwart met een wondermooie treffer na twintig minuten op het goede spoor. Seraing-doelman Dietsch kon een snelle verre vrijschop van Van Der Bruggen niet goed ontzetten en verliet onoordeelkundig zijn doel. Bij de tweede trap van Dietsch belandde het leer voor de voet van Hotic, die zonder nadenken in één tijd vanop dertig meter in de winkelhaak mikte. Het derde doelpunt van de Bosniër, die ook vijf assists verzamelde en zijn sterke prestaties van de voorbije weken daarmee extra in de verf zette.

Volledig scherm © Photo News

Cercle moest het doen zonder de geschorste Matondo, maar legde opnieuw een enorme bezieling in zijn optreden. Thalhammer zag het graag gebeuren, al was hij minder opgezet met de vroege gele kaart (de... negende al dit seizoen) van Lopes. Maar de kwieke Portugees maakte dat ruimschoots goed met een goal, zijn eerste van het seizoen, op slag van rust. Ook hij nam de bal in één tijd op de slof na een afgeslagen poging van Somers (2-0).

Na de pauze vierde Cercle ietwat te nadrukkelijk de teugels. Seraing, dat in de eerste helft slechts één schotje van Mikautadze tussen de palen had kunnen plaatsen, kwam plots opzetten. Mikautadze glipte door de buitenspelval, maar plaatste de bal over de uitlopende Didillon én over het doel. Jordi Condom gooide Marius Mouandilmadji in de strijd om meer gewicht in de aanval te krijgen. Thalhammer beval zijn troepen compacter te gaan spelen om het evenwicht te herstellen.

Volledig scherm © Photo News

Na de vervanging van Deman halfweg was Millán diep in de spits gaan postvatten, maar die kon geen bal bijhouden. De inbreng van Denkey, hersteld van malaria, bracht wat dat betreft weinig soelaas. Dan maar overgeschakeld naar drie man centraal achterin. Vooral Van Der Bruggen profiteerde hiervan om zich aanvallend uit te leven. De aanvoerder knalde twee keer snoeihard op doel, eerst op de vuisten van Dietsch en dan centimeters over de lat.

In de slotminuten kreeg Dino Hotic een oververdiende applausvervanging. Applaus had ook de in de hoogste afdeling debuterende ref Brent Staessens verdiend. De 25-jarige Gentenaar kreeg het Brugse publiek dan wel af en toe over zich heen, maar deed het al bij al zeer verdienstelijk.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.