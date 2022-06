“Hopelijk komt er geen strenge winter op ons af”: ontdek de knettergekke kalender van het nieuwe voetbalseizoen

De opdracht voor kalendermanager Nils Van Brantegem was voor de komende voetbaljaargang extra moeilijk, aangezien het WK in Qatar (21 november-18 december) het seizoen meer dan een maand onderbreekt. Zo staan op 13 november de laatste competitiematchen voor het WK op het programma, waarna de WK-voorbereiding meteen begint. Vijf dagen na de WK-finale wordt het Jupiler Pro League-seizoen op 23 december hervat. Daardoor is er nauwelijks sprake van een winterstop. Enkel het weekend van Nieuwjaar wordt er niet gevoetbald. Pas begin juni zit het seizoen 2022-23 erop.

“Het was de moeilijkste kalender die ik ooit moest maken”, aldus Van Branteghem. “Door twee redenen: het WK in Qatar en de integratie van de U23 (in de Challenger Pro League, red.). Dat maakt het bijzonder moeilijk. We moesten oplossingen zoeken. Zo zijn er 17 speeldagen voor het WK, dat is gigantisch. Dan spelen sommige clubs ook nog eens Europees. Na Nieuwjaar wordt er constant gevoetbald. Hopelijk komt er geen strenge winter op ons af, want veel marges om uit te wijken hebben we niet.”