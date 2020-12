Holzhauser speelklaar voor match op Anderlecht: nog één keer knallen met oog op Gouden Schoen?

BeerschotKan Raphael Holzhauser vandaag in Anderlecht nog enkele last-minute stemmers voor de Gouden Schoen overtuigen? De Oostenrijkse spelmaker van Beerschot is volgens onze informatie alvast voldoende hersteld van een coronabesmetting. Een ultieme knalprestatie op Brusselse bodem zou Holzhausers kandidatuur kracht bij zetten.

De stemming voor de Gouden Schoen wordt morgen afgesloten. Stemgerechtigden die pas op het laatste moment de knoop doorhakken, kunnen dit weekend een laatste zetje krijgen. Kanshebbers als Lior Refaelov, Paul Onuachu en Theo Bongonda proberen zich vandaag nog wat extra in de kijker te spelen. En ook Beerschots Raphael Holzhauser – in 2020 één van de smaakmakers van onze competitie – doet er dus goed aan om tegen Anderlecht nog eens uit te pakken.

In december is Holzhauser (samen met zijn ploeg) een beetje van de radar verdwenen. Beerschot verloor immers roemloos van Eupen en Moeskroen en zag vervolgens de wedstrijden tegen Sint-Truiden en Cercle Brugge uitgesteld worden wegens te veel coronagevallen in de kleedkamer. Vervelend, op een moment dat de stembriefjes voor de Gouden Schoen worden ingevuld.

Intussen deed de Kielse propagandamachine wel haar werk. Zo liet Beerschots sociale mediacel protserige filmpjes en graphics over Holzhauser op de wereld los en benadrukten voorzitter Francis Vrancken en trainer Hernan Losada in interviews het belang van hun 27-jarige draaischijf. “Met elf goals en negen assists achter zijn naam was er geen enkele speler meer beslissend. Eigenlijk is hij de enige die de Gouden Schoen echt verdient”, verklaarde Losada dit weekend nog in de Waalse SudPresse kranten.

Of de Belgische voetbalwereld daar ook zo over denkt, zal op 13 januari moeten blijken. Vandaag krijgt Holzhauser de kans om zijn laatste gouden troeven op tafel te gooien. Het ziet er naar uit dat de man met de fluwelen linkervoet straks effectief zal kunnen aantreden in Anderlecht. Veertien dagen geleden liep Holzhauser Covid-19 op, maar in de wandelgangen viel te horen dat hij er al bij al niet te veel last van heeft ondervonden. Holzhauser zou ook groen licht hebben gekregen om dit weekend te spelen. Afwachten of ‘Rapha’ nog één keer kan vlammen. In de strijd om de Gouden Schoen (of om een dichte ereplaats) telt elk puntje.

