“Hoe kan het dat dit geen rood is? Hij had mijn been kunnen breken”: Nielsen met schrik vrij na snoeiharde tackle Marcelin

Was dit hét VAR-moment van het seizoen? Onbegrijpelijk hoe de drieste tackle van Marcelin op Nielsen slechts met geel bestraft werd. “Dit geloof je niet”, moest de Deen erom lachen. “Mijn scheenbeschermer is kapot. Op het moment dat ik de bal raakte, was ik bang. Als mijn been vast staat, kon hij dat zeker gebroken hebben. Ongelooflijk dat die geen rood is.” Nielsen kwam met de schrik vrij – al hield hij een stevige kneuzing aan de tackle over. Verder was de Deense middenvelder, al helemaal ingeburgerd op het Brugse middenveld, natuurlijk blij met de derbyzege. “Een zege in zo'n match is altijd iets speciaals, met de fans die er vol achter gingen staan. Al doen ze dat elke match, eigenlijk. Maar vandaag was de sfeer nog dat tikje meer fantastisch.”