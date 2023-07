Hoe achter transfers Sylla, Boniface en straks Orban concurrentievoordeel schuilt

Beste acteur, beste stuntman en ook het beste dramascena­rio: dit zijn de Oscars van de Pro League

De oudste club van het land is na 66 jaar ook nog eens de beste club van het land. Na een seizoen boordevol emoties, bloedstollende play-offs en een ultiem titanenduel is de titel voor Royal Antwerp FC. Het laatste woord is aan de Academy voor de uitreiking van de Oscars.