“Hij wist niet dat hij al geel had gekregen”: domme rode kaarten ontsieren duel tussen Anderlecht en Antwerp

Jupiler Pro LeagueDom. Dommer. Domst. En dan pas de rode kaarten die vielen in de partij tussen Anderlecht en Antwerp . Eerst Calvin Stengs na een gefrustreerde slag in het gezicht van Diawara, nadien Benito Raman die vergeten was dat hij al op scherp stond.

KIJK. Riemer neemt Benito Raman in bescherming

Geen discussie over de rode kaart van Calvin Stengs. Oké, Diawara hoefde de Nederlander niet te hinderen, maar de slaande beweging die daarop volgde was totaal overbodig. Frustratie alom, en dat net in een periode waarin Antwerp domineerde en op weg leek naar de 0-1. Stengs excuseerde zich na affluiten meteen bij z'n ploegmaats. “Hij was gefrustreerd na een eerdere tik”, gaf Jean Butez toe. “We zijn een team en we staan allemaal achter hem.” Ook Jurgen Ekkelenkamp gaf toe dat het niet de slimste actie was van zijn landgenoot. “We zitten daar al met veel blessures, dus die schorsing is niet lekker. Het was geen heel slimme actie. Hij mag zich niet laten uitlokken. Calvin heeft zich geëxcuseerd voor de groep, nu moeten we verder met de spelers die er wél zijn. Ik hoop dat hij er snel weer bij is.”

Quote Ik ben teleurge­steld, want we hebben niet geprofi­teerd dat we met een man meer konden spelen. Brian Riemer

Anderlecht nam de bovenhand met 11 tegen 10, maar toen ging Raman een kwartier voor tijd opzichtig aan het truitje van Pacho hangen. Geel was logisch, maar dat resulteerde in rood voor de aanvaller. Hij had in de nasleep van die eerdere rode kaart zelf geel gekregen na een duw op Stengs, en was dat even vergeten. Vol ongeloof zakte hij op z’n knieën. “Als je met 11 tegen 10 kan uitspelen, verandert dat veel”, sprak aanvoerder Jan Vertonghen achteraf. “Benito weet zelf goed genoeg wat hij gedaan heeft, dat moet ik hem als aanvoerder niet meer vertellen. Het verandert de match, maar uiteindelijk heeft hij ook goed gespeeld.”

KIJK. Ekkelenkamp: “Stengs liet zich lokken”

“Ik ben teleurgesteld, want we hebben niet geprofiteerd dat we met een man meer konden spelen”, zuchtte coach Brian Riemer. “Ik heb de fases herbekeken en ik vind dat die eerste gele kaart heel streng was. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom hij daar geel kreeg. Die tweede kaart is wel heel dom van Benito, hij wist niet dat hij al geel had gekregen. Dat kan gebeuren in het voetbal door de intensiteit en de adrenaline, maar dat moeten we uiteraard vermijden.”

