Hij is van onschatbare waarde voor Union: wie is Casper Nielsen, de strateeg en het voetbalbrein van de leider?

Jupiler Pro league Van wereld­goals op de Bosuil tot doelpunten­ker­mis in Mechelen: bekijk hier alle hoogtepun­ten van speeldag 19

Spektakelrijke 19de speeldag in de Jupiler Pro League. Club Brugge won met 1-4 op het veld van OH Leuven, terwijl AA Gent met 4-3 onderuit ging in Mechelen. De wedstrijden van donderdag werden gekruid met absolute wereldgoals - de pegels van Nainggolan en Keita moet u echt gezien hebben. De samenvattingen van alle wedstrijden kan u hieronder bekijken!

17 december