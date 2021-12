Het mag gerust wat meer zijn Club, al legt blauw-zwart Zulte Waregem wel met 3-0 makkelijk over de knie

De situatie van Ruud Vormer wordt steeds absurder – nu ook al op de bank tegen Zulte Waregem.

Waar gaat dit heen?

Het kwam de zondagavond in elk geval niet ten goede.

Club versus Zulte Waregem was lange tijd een beproeving. In die mate zelfs dat een kop straffe koffie of een energiedrankje bij de rust niet had misstaan. Alleen: de drankstanden zijn tegenwoordig dicht – in alle Belgische stadions.

Jan Breydel bleef bijgevolg (voor twee derde) gevuld tijdens de pauze, toen… Ruud Vormer in zijn eentje en in wedstrijdoutfit ten tonele kwam. Luid gejuich steeg op. Applaus evenzeer.

Volledig scherm © Photo News

Het madeliefjes-verhaal van Philippe Clement duurt zo voort.

Houdt hij nu van Vormer of niet?

Zijn gevaarlijke hoekschoppen en de daaruit volgende 2-0 van Rits – al snel na rust – kwam Clement alvast goed uit. De nervositeit en de bibber kon gaan liggen, want was dat weer allemaal?

Sobol die een terugspeelbal naar Mignolet pardoes in de voeten trapte van Gano. Hendry en wat later ook Nsoki die aan het klungelen gingen. Mignolet die dan weer naast een bal sloeg, bijna een assist gaf aan Vossen, en in het absolute nog de hulp kreeg van de VAR na nieuw mistasten. Als Club straks in de Champions Play-offs zó verdedigt, kan het een derde opeenvolgende titel vergeten. Komaan, zeg. Zonder overdrijven: hoe Club voor het eerst sinds halfweg oktober de nul heeft gehouden, was een waar mirakel.

Volledig scherm Mignolet slaat naast de bal. © BELGA

Dit gezegd zijnde…

Offensief zit het bij blauw-zwart wel goed. Met Lang die over zijn dip heen is en zeker nu Charles De Ketelaere weer zijn beste vorm haalt. Cruciaal in de beker tegen Genk, aardig in Parijs en tegen Zulte Waregem toch weer een doelpunt en een assist erbij. CDK knalde al snel met zijn linker droog de 1-0 binnen – leuke schijnbeweging vooraf. Waarna hij in de tweede helft Noa zijn doelpuntje aanbood. De Golden Boys van Club staan er net op tijd terug om de laatste twijfelaars te overtuigen om op hen te stemmen…

Over minder dan een maand weten we de uitslag.

Je voelt de nervositeit met de dag een beetje toenemen.

Volledig scherm Lang, De Ketelaere en Rits aan het feest. © Photo News

Net zoals je het veld op Olympia met de wedstrijd verder ziet af takelen. Het groen maakt plaats voor bruin. De egaliteit voor hobbels. Die slijtageslag helpt het niveau zeker niet.

Dat zal ook de bondscoach opgemerkt hebben. Wat zou Roberto Martínez eigenlijk van deze match gedacht hebben, daar op de eretribune?

Nee, Club won geen zieltjes. Evenmin hartjes. Het kon wederom niet overtuigen. En we zijn intussen toch al half december.

Wanneer slaat de motor eens aan?

Meer grinta

Ruud Vormer krulde tussendoor nog een vrijschop naar de winkelhaak – zonder succes. Nu, zijn inbreng zorgde zonder discussie voor meer grinta, dreiging en kwaliteit. Dat moet Clement toch ook zien? Hoe beloftevol Cisse Sandra moge zijn…

De kloof op Union Saint-Gilloise blijft dus vier punten. Club doet zelfs een goeie zaak in het klassement, wetende dat titelconcurrent Antwerp verloor van Standard. De negen op negen – tegen Genk, Seraing en Zulte Waregem – is zonder meer goed. Qua puntenoogst zit het de jongste weken in de Jupiler Pro League goed, maar overtuigen deed Club wederom niet.

Het zal beter moeten, wil het Union inhalen.

Wat de rol van Ruud Vormer in dat verhaal zal zijn, durven we niet te voorspelen.

Wij hebben al lang geen madeliefjes meer geplukt.

Volledig scherm Een harde knal van de linker van Charles De Ketelaere en Bossut mag de bal uit zijn net vissen, ook Boya komt te laat © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.