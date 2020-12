Het laatste interview van een scherpe Montanier? “Alles gedaan wat we konden, zelfs al was het soms onbeholpen”

Nu ook onderuit in eigen huis. Tegen Moeskroen. Met Standard gaat het van kwaad naar erger. Geen 6 op 6 voor Montanier, zoals hem intern opgedragen werd. “We waren goed aan de match begonnen, maar lopen op een counter met fatale gevolgen”, aldus de coach bij Eleven Sports. “Ik miste vooral efficiëntie voor doel. Precisie. Ook in het maken van keuzes. Let wel: mijn spelers hebben alles gegeven, ook al was het voetbal soms ‘maladroit’.” Onbeholpen.

Montanier vindt wel dat er voldoende kwaliteit in zijn kern zit, maar dat de Rouches in de hoek zitten waar de klappen vallen. En ook op Sclessin raken ze daar moeilijk uit. “In elk seizoen zijn er steeds enkele moeilijke momenten. Alles zit gewoon tegen, die blessure van Oulare ook weer... Het is zaak om te blijven vechten en daar samen uit te komen. Als we aan hetzelfde zeel trekken, moet het lukken om uit die negatieve spiraal te geraken.” Afwachten of de Standard-top dat nog met Montanier of zonder hem wil doen.