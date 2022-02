“Het heeft véél te lang geduurd”: scheidsrechterbaas Stephanie Forde wil dat VAR sneller knopen doorhakt (maar verklaart ook waarom het zoveel tijd in beslag nam)

Toegegeven: we wilden zaterdagavond allemaal even Seck of Murillo zijn. Het duo nam tijdens het ellenlange wachten op de beslissing van de VAR het heft in eigen handen. De heren gingen de beelden over het vermeende buitenspel van Verschaeren bij het doelpunt van Kouamé zélf bekijken. Fijn momentje in voorts vijf slopende minuten.

Vincent Kompany zei achteraf voor de camera van Eleven wat iedereen dacht. “Vijf minuten is gewoon te lang”, benadrukte de RSCA-coach. “De supporters van Zulte Waregem werden op den duur deel van de beslissing omdat ze ongeduldig waren. En ook wij wilden gewoon verder voetballen.” Eenzelfde situatie in Leuven en Genk: ook daar deed de VAR er bijzonder lang over om goals al dan niet toe te kennen.

Stephanie Forde, operationeel directeur van het Referee Department, verklaart waarom men in Tubeke zoveel tijd nodig had om het doelpunt van Kouamé te controleren. “Een 3D-lijn trekken was niet mogelijk omdat men de nodige ankerpunten op de lichamen niet kon detecteren. En ook een 2D-lijn gaf geen uitsluitsel, er waren meer en andere camerastandpunten nodig om de verste uiteinden van het lichaam te bepalen.”

Daarom werd na 4 minuten en 42 seconden beslist om, zoals het reglement voorschrijft, de initiële beslissing van ref Boterberg te volgen. De goeie keuze, bevestigt Forde, die wél vindt dat zulke knopen sneller moeten worden doorgehakt. “Nu heeft het véél te lang geduurd. Een buitenspellijn trekken neemt, als alles vlot verloopt, al zo’n 90 seconden in beslag. Nadien moeten er nog ettelijke seconden bijgeteld worden om de hele fase te checken. We streven naar een analyse van 2 à 2,5 minuten in het VAR-centrum, waarbij men twee pogingen kan ondernemen om de buitenspellijn te trekken. Lukt dat niet in die tijdspanne, moet de beslissing op het veld gevolgd worden.”

Dan rest de vraag: is er betere technologie op komst om zulke fases sneller en zelfs geautomatiseerd te beoordelen? Forde: “Die is volop in ontwikkeling. Op het WK voor clubs heeft men al geëxperimenteerd met semigeautomatiseerde technologie voor buitenspel. Het enige wat de ref dan nog moet bepalen, is of de speler al dan niet deelneemt aan het spel. Dat zou een grote stap vooruit zijn. We streven hoe dan ook naar de meest optimale technologie.”

Kompany zal het graag horen. Want, zo besloot hij zaterdag: “Dit moét veranderen in het belang van het Belgisch voetbal en het product voetbal.”

