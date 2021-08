Het antwoord van de kampioen: bij wijlen flitsend Club walst (vooral na stroompanne) over Zulte Waregem

Delen per e-mail

Vooreerst een noot aan voetbalminnend België.

Zeg – of schrijf – niet meer het Regenboogstadion. In Waregem wordt er sinds dit jaar gevoetbald in de Elindus Arena. Genaamd naar een energieleverancier.

Drie keer raden wat er vanavond na twintig minuten spelen uitviel…

Say no more.

Alle acteurs naar binnen. Refs, waterdragers, de middenklasse en de artiesten. Die laatste categorie bestond uit een select gezelschap. Eén van drie om precies te zijn: Hans Vanaken – tweevoudig Gouden Schoen. Noa Lang – Hollandse koorddanser met bal. En Charles De Ketelaere – Brugs genie. Hen sla je niet uit hun lood met een stroompanne.

De tridente Vanaken-Lang-De Ketelaere flitste een hele avond lang. Hun mooiste signatuur kwam er op slag van rust. Perfecte steekbal van Vanaken, intelligente assist van CDK en Lang met slagroom. In plaats van meteen af te werken, dribbelde hij eerst nog doodleuk de doelman. Om vervolgens met het vingertje op de lippen de thuisaanhang tot stilte aan te namen. Zíjn antwoord op de verwensingen die ‘Papi’ Vormer eerder had moeten slikken.

Dat het tot dan nog 0-0 stond, was al opmerkelijk. Want na een plaatsbal van diezelfde Lang had De Ketelaere al-tijd moeten scoren, maar aan dat pure killersinstinct ontbreekt het hem nog. Achteloos trof-ie de paal.

Hoe dan ook was het op één na hoogste nummer (90) vanavond de beste van allemaal. Het verschil met de jongen die – bij de thuisploeg – ’93’ op z’n rug droeg, was dag en nacht. Die struikelde letterlijk over zijn eigen voeten.

Niet Charles De Ketelaere – sierlijk in zijn dribbels, fijnzinnig in z’n balbehandeling en telkens weer dreigend als spits. In een combine met Lang. Evenmin een nummer negen. Dat zijn Dost, Perez en Badji wel, maar alleen die eerste haalde in Waregem de bank.

Het schouwspel werd na de pauze alsmaar aantrekkelijker. Zulte Waregem stond erbij en keek ernaar. Lang ging slalommen, Vanaken uitdelen en De Ketelaere bleef charmeren. De bondscoach zal het graag zien – Charles moet straks voor een frisse wind zorgen binnen onze Gouden Generatie, met het oog op de Final Four van de Nations League en het WK in Qatar.

Die andere Rode Duivel was intussen vergeten om er 0-2 van te maken. Niet zijn gewoonte. En toen ook zijn volley wat later geen doelpunt opleverde, zag je teleurstelling bij Vanaken. Te meer omdat Lang in de rebound het onmogelijke toch miste.

Soit.

Een klinkende zege bleef finaal niet uit.

Ruud Vormer stak zijn handje op – “Hey mannen, ik ben hier ook nog, hé.” De kapitein met de 0-2, op assist van Lang. Waarna niet veel later De Ketelaere de beslissende pass naar Vanaken gaf: 0-3. De armen van Francky Dury gingen naar de heupen…

Uiteindelijk deed Charles De Ketelaere – met de grote K – helemaal het licht uit in de Elindus Arena: 0-4.

Zo zo.

Club Brugge heeft even orde op zaken gesteld, na een flauwe start met twee gelijkspelen in Jan Breydel, tegen godbetert Eupen en Cercle. Na dat akkefietje ook met Lang, die vorige week nog tegen zijn zin gewisseld werd. Maar vooral na een week waarin Royal Antwerp FC publiekelijk de spierballen rolde, uitpakte met de transfer van Radja Nainggolan en niet naliet om de sportieve oorlog te verklaren aan Club. “Liever Radja dan Vanaken”, triomfeerde Paul Gheysens.

Het antwoord van de landskampioen bleef niet uit.

Dit was het beste Club van de laatste maanden.

En nu is het aan de CEO, Vincent Mannaert.

Hij heeft nog twee weken om deze selectie nog sterker te maken.

