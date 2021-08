Hein Vanhaezebrouck wil niet zien wegglippen waarvoor zo hard gestreden is: “We kunnen ons eerste doel bereiken”

“Dit wordt onze moeilijkste tegenstander van de drie in de voorrondes”, waarschuwt Hein Vanhaezebrouck. “Als je Rubin Kazan kan uitschakelen, moet je een goed team zijn.” Czestochowa scoorde in zijn vorige vier duels in de Conference League niet één keer binnen de 90 minuten, maar het stond daarin ook geen enkel doelpunt toe. “Ze hebben de voorbije rondes bewezen dat ze kunnen doorgaan met penalty’s of met een doelpunt in de verlengingen”, haalt Vanhaezebrouck aan. “Ik verwacht niet dat ze plots de deuren gaan openzetten. Maar mispak u niet: het is een ploeg die fysiek in orde is, veel loopvermogen heeft én collectief druk zet. Op dat vlak kan je hen een beetje vergelijken met Oostende. Maar we willen hier een goed resultaat neerzetten, om het volgende week thuis af te maken.”