Hein Vanhaezebrouck kan ogen niet geloven: “Ongelofelijk dat we nú al op die manier scoren”

Milad Mohammadi met de voorzet, Alessio Castro-Montes met de (halve) afwerking want officieel zal de treffer een owngoal worden van Federico Ricca. Een typische Vanhaezebrouck-goal. (lacht) “Dat is wat ik graag zie, hé”, reageerde de Gentse trainer voor de camera van Eleven Sports. “Scoren met onze twee wingers. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat we na twee weken trainen zo al een goal maken.”

Vanhaezebrouck was ook tevreden met de mentaliteit. “We hebben een groot hart getoond met veel drive en engagement. Oké, na de 0-1 dwong Club kansen af - fysiek is het nog niet helemaal top bij ons - maar ik zou niet zeggen dat we daar geluk hadden. Wij hebben ook een doelman in de goal, hé. Deze overwinning is dus ook de verdienste van Bolat. Ik besef voorts ook wel dat het voetbal nog stukken beter kan, maar in onze situatie is mentaliteit belangrijk. Ik ben blij dat ik dat vandaag zag.”

Kums: “Duidelijkheid en discipline straalt af op het veld”

“Iedereen heeft zich gesmeten”, trad Sven Kums zijn trainer bij. “Voor de 0-1 was Club ook niet echt gevaarlijk. Nadien wel, maar we konden rekenen op een sterke Bolat en hadden een beetje geluk. Maar dit was al bij al een goeie wedstrijd. Misschien niet altijd even mooi, maar uiteindelijk ging het erom om gewoon die 0-1 vast te houden.” En plots draait het vlot, met 9 op 9. “Uiteraard is dit mede te danken aan de coach. Er is nu duidelijkheid en discipline. Dat straalt zich af op het veld.”

