Hein Vanhaezebrouck fileert optreden Laforge en VAR na nederlaag in hectische topper tegen Antwerp: “Wat hier is gebeurd, is een beetje voorspelbaar”

Het was de arbitrage die meteen een hoofdrol opeiste - nooit een goed teken. Na amper zeven minuten wees scheidsrechter Nicolas Laforge een eerste keer naar de stip. Almeida blokte een steekpass van Odjidja met de hand af, maar net buiten de zestienmeter. VAR Kevin Van Damme kwam tussen. Geen penalty, wél vrijschop. Het kon AA Gent niet deren. De vrije trap van Kums werd door Vines in eigen doel gedevieerd - Butez was kansloos (1-0).

Geen twee zonder drie. Want even later moest de videoref alweer tussenkomen - Laforge floot voor een strafschop terwijl Pacho duidelijk de bal speelde. Zucht. Door de vele overtredingen en VAR-tussenkomsten leek de wedstrijd nooit écht op gang te komen. Geen sprankelend voetbal, wel veel duels. In het slot van de eerste helft tikte Roef nog een poging van Janssen over z’n kooi, een schot van Hjulsager ging naast. De Great Old kreeg nog een kleine domper te verwerken: Frey moest geblesseerd naar de kant (met een spierscheur?). Afwachten wat de schade is.

Na de pauze versierde Antwerp meteen een dot van een kans. AA Gent mocht van geluk spreken dat Janssen zijn controle miste en dat Ekkelenkamp recht op Roef besloot. Verder waren het wel de Buffalo’s die de meeste mogelijkheden bij elkaar voetbalden. Odjidja en Depoitre trapten over. Butez had geen moeite met een schot van Samoise. Intussen kreeg Laforge nog maar eens de woede van de thuisploeg over zich heen, toen hij hen een open kans ontnam door Avila al te makkelijk een overtreding mee te geven. Vanhaezebrouck uitte zijn ongenoegen en kreeg geel. In het absolute slot ging AA Gent nog op zoek naar de gelijkmaker, maar het bleef 1-2. Antwerp springt naar de tweede plek, AA Gent staat op een voorlopige achtste plek.

Vanhaezebrouck: “Wat hier gebeurd is, is een beetje voorspelbaar”

Gent-coach Hein Vanhaezebrouck was na afloop niet te spreken over het optreden van ref Laforge en zijn team. “Die fase waarbij Avila zich voor Depoitre werpt,is de grootste fout vind ik. De ref maakte er nog, maar dat is de grootste. De speler zoekt al duikend Depoitre op en maakt zelf de fout, terwijl de ref zegt dat Depoitre Avila aanliep. De speler wijkt zelf uit terwijl de bal drie meter van hem is, zo kan hij onmogelijk de bal beschermen. Dit is altijd fout van de tegenstander, maar omdat Depoitre rechtblijft moet hij laten verderspelen waarna Hong één op één kon met Butez”, aldus Vanhaezebrouck.

Quote Het eerste wat ik gedaan heb bij de rust, is mijn eigen spelers de les lezen. ‘We weten wie de ref is, geef hem geen kans om te fluiten.’ Hein Vanhaezebrouck

“Maar het was niet de enige fout, hé. De VAR heeft drie keer moeten corrigeren, dus gaat Laforge drie keer in de fout. Bij die eerste (waarbij de VAR Gent een penalty ontneemt, red.) heb ik geen enkel beeld gezien waarop absoluut duidelijk is waar de hand van de speler is. Dan is dat geen clear error. Volgens mij raakt hij de bal terwijl zijn arm evenwijdig is met de buitenkant van de lijn. Dan is dat penalty. Het is te close op de lijn om tussen te komen.”

Volledig scherm © BELGA

“Het eerste wat ik gedaan heb bij de rust, is mijn eigen spelers de les lezen. ‘We weten wie de ref is, geef hem geen kans om te fluiten.’ Bij Vadis was er contact, maar de vraag is hier voor mij: ga je dit fluiten in de middencirkel. Volgens mij niet. En waarom de VAR? Die voelt niet aan hoe ruim een ref een wedstrijd laat gebeuren. Dit is overdreven VAR-werk. Het is niet de eerste keer bij ons, het was al vaker gezien. (...) Dit is te belachelijk, moest de speler absoluut alleen op weg zijn naar de goal is dat een andere zaak. Maar we werden niet alleen vandaag benadeeld. Wat hier is gebeurd, is een beetje voorspelbaar”, aldus de oefenmeester.