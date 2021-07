Héél wat nieuwe namen bij Anderlecht, geen enkele bij Club: de verwachte basisploegen van de topclubs voor speeldag 1

Club Brugge: wachten op Vanaken, Mignolet en... een linksachter?

Philippe Clement zal morgen al deels in z'n kaarten laten kijken in de Supercup tegen Racing Genk. Maar op volle sterkte is blauw-zwart nog lang niet. Hans Vanaken (langere vakantie door EK) ontbreekt nog, Simon Mignolet is nog geblesseerd en in de Supercup is ook Ruud Vormer er nog niet na een hoogrisicocontact. De Nederlander zou wel opnieuw beschikbaar moeten zijn voor de competitie. Voor Eduard Sobol geldt dat niet, ook hij kreeg extra vakantie na het Europees kampioenschap. Club heeft z’n topversterkingen, waaronder een linksachter, nog niet binnengehaald. In doel wordt de jonge Senne Lammens verwacht, maar ook hij zit al een tijdje bij Club. Op écht nieuwe namen is het dus nog wachten.