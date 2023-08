Heeft ‘crisissfeer’ bij OHL impact op wedstrijd vanavond? Van Bommel: “Dat kan ook net positief werken voor hen”

Van Bommel: "Raakvlakken tussen Pacho en 'Soumi'"

Antwerp gaat tegen OH Leuven op zoek naar bevestiging van al het goeie dat ze vorig weekend tegen KV Kortrijk lieten zien. Mark van Bommel verwelkomde deze week twee nieuwkomers én had er een fijn weekend op zitten.

“12 in 12" voor de familie Van Bommel afgelopen weekend. Vrijdagavond al won vader Mark met Antwerp overtuigend van Kortrijk met 6-0. Later dat weekend wonnen ook Patro Eisden (waar zijn zoon Thomas speelt) en AZ Alkmaar (waar zijn jongste zoon Ruben scoorde), én de vriend van z'n dochter Renée stond met Groningen ook in het winnende kamp. “Ik was heel blij en trots uiteraard. Maar tranen? Dat ging net iets te ver. Ik was ook verbaasd dat het zo werd omschreven.” (grijnst)

Ook Club Brugge (0-5) en Union (5-1) haalden stevig uit afgelopen weekend. Van Bommel trekt daar echter geen conclusies uit. “We hebben gewoon alle drie de volle buit gepakt. Het doelsaldo maakt in principe niets uit. Natuurlijk is dat prettig, maar het draait om de punten.” Union pakte die punten tegen OH Leuven, de tegenstander van Antwerp morgen die zijn competitiestart gemist heeft. Gisteren was er zelfs een overlegmoment met de bezorgde supporters in Leuven. Of dat een impact zal hebben op de match? “Je kan dat op twee manieren bekijken", zegt Van Bommel. “Het kan als negatieve druk werken, maar net ook positief. Ze weten dat ze er nú alles aan moeten doen. Maar de situatie waarin de tegenstand zit is voor ons niet zo belangrijk.”

Antwerp kan voor het eerst rekenen op Mandela Keita, die uitgerekend tegen zijn ex-club zijn ‘tweede debuut’ kan vieren. De coach van Antwerp is overtuigd dat de middenvelder daar goed mee om zal springen. “Dat is net mooi. Toevallig speelt hij nu al tegen zijn oude club, vorig jaar was dat minder snel het geval. Het is jammer dat de transfer zo lang aansleepte, maar Mandela heeft het voordeel dat hij hier club en spelers al kent en sneller integreert. Ook ‘Soumi’ (Coulibaly, red.) proberen we zo snel mogelijk te laten inwerken, maar in onze hechte groep is dat geen probleem. Ik ben blij dat hij er is en al minuten maakte in een oefenpot.”

Antwerp oefende deze week immers met de reservespelers en spelers die terugkeerden uit blessures tegen de reserven van Vitesse. “We willen hem zo snel mogelijk klaarstomen. Of hij vergelijkbaar is met Pacho? Als ik nu zeg van wel, staat er morgen in de krant dat we een ‘Pacho 2.0' hebben. Hij is vergelijkbaar qua postuur, is ook een linkspoot, redelijk snel en kopsterk. Er zijn raakvlakken, maar zonder hem te vergelijken met Pacho.” (NVE)

Coulibaly. © Instagram