Hans Vanaken: “Als er één ploeg verdiende om te winnen, was het Club”

Club Brugge keek tegen nederlaag nummer vier aan in de Jupiler Pro League. AA Gent kwam winnen op Jan Breydel. Bij Eleven Sports geeft Hans Vanaken zijn relaas. “Het was een match van weinig kansen. We probeerden wel het spel te maken en openingen te vinden, maar de laatste pass ontbrak. En dan verlies je ook nog eens met een owngoal... Maar als er één ploeg verdiende te winnen, was het Club. Wij waren beter, dominanter en hadden meer mogelijkheden. Als we deze match tien keer herspelen, winnen we acht keer. Maar we moeten naar onszelf kijken. We waren niet efficiënt en speelden niet onze beste match. Maar toch konden we winnen.”