Handspel Rits terecht gefloten, al schept FIFA zélf verwarring

Belgisch voetbalBent u nog mee met de handspelregels? Volgens Clubtrainer Philippe Clement regeerde kafka in arbitersland, na de betwiste strafschop voor Standard via Mats Rits die een bal via zijn lichaam tegen de arm kreeg. Een poging tot verheldering, al schept ook de FIFA met zijn eigen regels verwarring.

Eerst en vooral: de penalty was dus terecht tegen Rits. Zo maakte toch Frank De Bleeckere als officiële stem van het Referee Department bekend: “Als de bal eerst het lichaam raakt en dan de arm, én als die arm het lichaam onnatuurlijk groter maakt - wat gebeurde bij Rits - is het een overtreding. Zonder dat die arm het lichaam onnatuurlijk groter zou gemaakt hebben, was het geen overtreding.”

Quote Alle uitzonde­rin­gen maken het ingewik­keld. De refs maken de regels niet, maar moeten die wel toepassen en krijgen van fans die de regels niet kennen soms onterecht de volle laag Tim Pots

Ook andere ex-toprefs staven die uitleg. “De enige reden waarom Laforge hier penalty fluit, is dat Rits zijn lichaam met zijn armen onnatuurlijk groter maakte”, zegt Johan Verbist. En Tim Pots specifieert dat refs strenger moeten zijn als een speler de bal afblokt. “Het is een van de uitzonderingen. Rond de zestien kan je als verdediger verwachten dat er een voorzet of trap naar doel komt. Dus dan moet Rits proactief de armen dicht tegen het lichaam houden. Als die armen al te ver van het lichaam zijn, is het prijs. Da’s handspel.”

Clubtrainer Clement had het anders begrepen: “De regel die we nu elk jaar te horen krijgen, is dat het geen penalty is als de bal via je eigen lichaam op je arm komt.” Volgens de ex-toprefs geldt dat zeker als een speler een bal bewust wil ontzetten maar daarbij per ongeluk de bal tegen zijn eigen hand of arm trapt, zelfs al hangt die hoog in de lucht. Maar de regel is dus anders als de bal van de tegenstander komt.

Uitzonderingen

Clement heeft wel een punt als hij de onduidelijkheid aanklaagt. Wie de FIFA-regels rond handspel zwart op wit naleest, stuit op verwarrende passages. Inderdaad is sprake van een overtreding als de hand of arm het lichaam onnatuurlijk groter maakt en ook als de hand of arm zich boven en/of achter het niveau van de schouder bevindt. Deze overtredingen gelden ook indien “de bal rechtstreeks de hand of arm raakt komende van het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere nabije speler”, aldus de regel. Maar bij de uitzonderingen op die regel staat dan weer dat het géén overtreding is “als de bal rechtstreeks van het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere nabije speler komt”. Bent u nog mee?

“De refs moeten nu met meer parameters rekening houden”, zegt Pots. “Vroeger kon een ref op buikgevoel beslissen of het vrijwillig was of niet. Nu moet hij de afstand, snelheid van de bal, beweging naar de bal en natuurlijke positie in rekening nemen. En bepaalde criteria zijn voor interpretatie vatbaar.” Pots vindt het niet alleen de schuld van Clement dat hij het niet snapt. “Alle uitzonderingen maken het ingewikkeld. De refs maken de regels niet, maar moeten die wel toepassen en krijgen van fans die de regels niet kennen soms onterecht de volle laag.”

