Hallucinante ontknoping op Jan Breydel: De Ketelaere voorkomt in minuut 103 (!) nederlaag van Club tegen Eupen

Jupiler Pro LeagueWát een namiddag op Jan Breydel! Eupen leek lange tijd op weg naar een stuntzege tegen Club Brugge, maar in minuut 103 zorgde Charles De Ketelaere alsnog voor de 2-2. Blauw-zwart leek z’n competitiestart net als vorig seizoen te missen, maar in extremis voorkwam de chouchou van de fans dat dus.

Goed starten was de boodschap voor Club Brugge, dat vorig seizoen zijn eerste twee thuiswedstrijden - weliswaar zonder fans - verloor. Clement recupereerde aanvoerder Vormer en gaf Okereke in een 4-3-3-systeem de voorkeur op Mbamba en de 4-4-2 van tegen KRC Genk.

Club nam zoals verwacht de bovenhand, Eupen kwam er in de eerste helft wel af en toe snedig uit. De beste kans was voor Ngoy, die na zeven minuten vanuit de draai van dichtbij over trapte. Aan de overkant kwam Dost een paar keer te kort en miste Okereke vanop enkele meters met het hoofd - Nurudeen lag goed in de weg. Eupen kon nog enkele keren dreigen, Club botste op zijn beurt op een witte muur en creëerde nauwelijks kansen. De smaakmakers, van wie het toch moet komen, waren niet scherp genoeg om de match voor de pauze in een beslissende plooi te leggen.

Amper afgetrapt kreeg opnieuw Okereke een wenkende kans, maar Nurodeen redde wederom de meubelen. Op een poging van De Ketelaere lag Agbadou in de weg, Van Driessche zag geen handspel in zijn tussenkomst. De VAR riep de ref naar het scherm, Van Driessche kwam op zijn stappen terug. Bij afwezigheid van Vanaken zette deze keer Dost de strafschop om - een bevrijdend doelpunt voor Club Brugge. Hoewel, bevrijdend, bij de eerste beste tegenprik hingen de bordjes alweer in evenwicht. Kayembe was bij de pinken na een geharrewar voor doel - enkele minuten na de openingsgoal viel alles te herdoen.

Het Jan Breydelstadion viel een beetje stil - enkel bij beslissingen van Van Driessche gingen de decibels omhoog. En ook van een flink offensief was er diep in de wedstrijd geen sprake. Okereke mikte nog één keer over voor zijn wissel, ook zijn vervanger Pérez was er dicht bij. Club moest in het slotkwartier op zoek naar de winner, dit terwijl Eupen nog steeds op de loer lag.

In de 77ste minuut voltrok het doemscenario zich voor blauw-zwart. Ngoy liep goed weg van Mitrovic en legde de bal beheerst voorbij Lammens. En zelfs met de 1-2 op zak bleef Eupen zijn kans gaan. Lammens hield blauw-zwart vier minuten na de 1-2 in leven op een poging van Agbadou. Club kreeg geen kans meer in de reguliere speeltijd, maar zag wel hoe Van Driessche het tijdrekken van Eupen afstrafte met maar liefst 10(!) minuten extra tijd.

In die tien minuten ging het Eupense getreuzel gewoon lekker door. Rits trapte een voorzet van Lang op de benen van Nurudeen, die tot de grote frustratie van Club kapot ging van de krampen. Ook Pérez kreeg nog een kansje, maar de bal wou er simpelweg niet in. Tot De Ketelaere in de absolute slotfase na een goeie actie van Lang alsnog een punt uit de brand sleepte. Enorme ontlading in Jan Breydel, ook al bracht de eerste match van het seizoen niet het gewenste resultaat.

