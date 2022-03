“Had de VAR te kampen met een black-out?”: KV Mechelen geeft tegen Charleroi weer voorsprong weg

“Had de VAR te kampen met een black-out?”

Bij KV Mechelen was men achteraf niet te spreken over de beslissende strafschopfase. “Bij die eerste penalty was Coucke blijkbaar net te vroeg van de lijn. Bij de tweede staat een speler van Charleroi (Ilaimaharitra, red.) al in de zestien”, reageerde aanvoerder Rob Schoofs. “Als je alles correct wil fluiten, zoals ze dat tegenwoordig willen doen, dan moet je die tweede strafschop ook opnieuw laten nemen. Het is precies een spel geworden. Alsof de keeper geen bal meer mag pakken. De scheidsrechters zijn de voorbije weken niet in ons voordeel geweest - nooit denk ik. Dit is frustrerend.”