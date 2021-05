Gretig KV Oostende deelt meteen stevige tik uit aan Standard in Europe Play-offs, Carcela antiheld met rood

Aftrap in de Europe play-offs vanavond in Oostende, waar Standard stilaan de laatste troefkaart uitspeelde met het oog op Europees voetbal. Na de verloren bekerfinale bracht Leye met Carcela en Muleka enkele nieuwen namen aan de aftrap. Bij KVO, leider in de poule, raakte Theate uiteindelijk fit. De kustploeg verloor eerder dit seizoen eerst één punt en later twee punten in de absolute slotfase tegen de Rouches.

In een spectaculaire eerste helft liep KV Oostende vlotjes 3-0 uit, toch ging de kustploeg met een minieme voorsprong rusten. Kvasina lukte op het halfuur de openingsgoal, Bätzner en Theate leken Standard volledig uit te tellen. De Rouches maakten er in een dolle slotfase van de eerste helft alsnog een wedstrijd van. Eerst Muleka en vervolgens Carcela konden milderen in de extra tijd.

Rood Carcela

Na vijf minuten in de tweede helft ging Carcela fors door op het been van Hendry. Tweede geel besliste D’Hondt, daar waar Carcela altijd een rechtstreekse rode kaart en enkele weken schorsing verdiende. Andermaal een dramatisch optreden van de VAR. Gek genoeg nam Standard met tien even de bovenhand, al leidde dat niet tot kansen. Bij de eerste de beste uitbraak besliste Hjulsager aan de overzijde de wedstrijd.

Standard was niet bij machte net als voor de pauze terug te slaan. Het werd nog erger - invallers Boonen en Ndicka pikten in de extra tijd elk nog een doelpunt mee. De Rouches doen zo een slechte zaak in de strijd om Europees voetbal. KVO heeft zich dan weer goed herpakt na een matig slot van de reguliere competitie.

