Gouden wissels van Leko doen het tij keren: Antwerp pakt verdiende zege tegen Charleroi na comeback

Jupiler Pro LeagueHappy new year, Great Old. Met zes op zes én een - mogelijks slechts tijdelijke - vierde plaats 2021 in. Antwerp deed vanmiddag waar nog geen enkele ploeg dit seizoen in slaagde: Charleroi verslaan nadat de Zebra’s de score openden. Een dubbele gouden ingeving van Ivan Leko bleek beslissend. Dé vraag die nu nog om een antwoord smeekt: blijft de Kroaat of niet?

Na een erg lange studieronde was het de thuisploeg die een eerste kansje kreeg. Penneteau deed het allemaal wat te laconiek, Haroun kon niet profiteren. Aan de overkant verloor diezelfde Haroun de bal, Butez had een prima save in huis op een plaatsbal van Morioka. ‘t Ging lekker op en weer op een stilaan doornatte grasmat. Het was knokken en wroeten, maar toch lag het niveau behoorlijk hoog. Lukaku, opnieuw aan de aftrap, voelde zich in z’n sas. Wat snijdt die zijn centers nog altijd lekker aan zeg. Zijn voorzetten zorgden echter niet voor écht doelgevaar. Dat was er wel aan de overkant, waar Nicholson even voorbij het halfuur op enkele minuten tijd twee keer gevaarlijk kon zijn. Een beresterke Seck en andermaal Butez brachten redding.

Na rust was het Charleroi dat vrij snel op voorsprong kwam. Goeie actie van Van Cleemput, prima cross van Gholizadeh en dan via de dij van Seck in eigen doel. Brute pech voor Antwerp, maar wel een eigen doelpunt dat grote gevolgen zou kunnen hebben. Charleroi verloor dit seizoen namelijk nog geen enkele keer als het de score kon openen.

Dubbele gouden wissel

De reactie van Antwerp was echter messcherp. Invaller Miyoshi - pas op het veld - dwong Penneteau tot een prima parade, Seck kopte seconden later op de lat. Leko en co zetten alles op alles. De trainer - zou die écht aan z’n laatste match bezig zijn? - bracht Juklerød en Benavente in de plaats van Lukaku en Refaelov, met nog twintig minuten op de klok.

‘t Bleek een gouden ingreep van de Kroaat - zoals altijd erg passioneel coachend. Enkele minuten later: voorzet Juklerød, doelpunt Benavente, tegen z’n ex-club. Antwerp meer dan verdiend op gelijke hoogte, en de thuisploeg drukte door. Benavente was dicht bij z’n tweede treffer, maar het was slechts uitstel van executie. Na een prima loopactie van Benavante was het Mbokani die met z’n achtste van het seizoen - een subtiele baltoets - Antwerp op 2-1 trapte.

Grote Leko Vraagstuk

En zo eindigt Antwerp het sprankelende 2020 op een erg mooie manier: de neus aan het venster van play-off 1, winst tegen een rechtstreekse concurrent. Blijft het Grote Leko Vraagstuk. Trekt hij naar China of blijft hij op de Bosuil? Benieuwd of de coach die de Great Old dit seizoen al zo vaak liet genieten ook in 2021 nog de coach is.

