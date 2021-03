Gent wint zonder glans van Cercle en doet goede zaak in strijd om play-off 2

Na een dramatische eerste helft gooide Hein Vanhaezebrouck er met Ngadeu, Odjidja en Tissoudali drie verse krachten in. Begrijpelijk én noodzakelijk, want In de 45 minuten die daaraan voorafgingen, gaapte bij AA Gent de grote leegte. De Buffalo’s speelden niet één uitgespeelde kans bij mekaar. De foute passes en de misverstanden stapelden zich op. Het begon allemaal achteraan, waar Cercle Brugge Dino Arslanagic vrij liet aan de bal. De centrale verdediger stapelde de foute inspeelpasses op. Hij kreeg bovendien navolging van Nurio, die er amper in slaagde om zijn medemaats met een simpele bal aan te spelen.

Op het middenveld liep het al niet veel beter. Bezus deed zijn stinkende best om iets op gang te krijgen wat op een aanval leek, maar hij predikte in de woestijn. En zeggen dat AA Gent een uitstekende zaak kon doen, want een overwinning bracht de Buffalo’s op gelijke hoogte met Zulte Waregem. Zo dicht bij play-off 2 was AA Gent dit seizoen nog niet geweest. Het spel van AA Gent stond voor de rust in geen enkele verhouding tot de inzet van deze wedstrijd. Je zou verwachten dat AA Gent na al die maanden van ellende zijn laatste strohalm met beide handen zou grijpen, maar de ploeg manifesteerde zich als een stel brave lammetjes, die nauwelijks een antwoord vonden op het fysieke spel van de Vereniging.

Volledig scherm © BELGA

We vragen ons terloops af wat er werkelijk aan de hand is met Vadis Odjidja. De Gentse aanvoerder viel op 20 december op het veld van Club Brugge uit met een hamstringblessure. Toen werd voorop gesteld dat hij hooguit de eerste wedstrijd na de winterstop zou missen, maar de realiteit is dat Odjidja sindsdien welgeteld één keer aan de aftrap kwam, in de bekerwedstrijd op Eupen. Odjidja toonde met invalbeurten dat hij nog steeds een meerwaarde is voor AA Gent. Daar hoeft ook niet aan getwijfeld te worden, maar waarom hij nog altijd niet klaar is om aan een wedstrijd te beginnen, blijft een raadsel.

Voor de rust telden we overigens welgeteld één kans. En het hoeft niet te verbazen: die kwam van de kant van de Vereniging. Gelukkig voor de Buffalo’s was er Bolat, die een uitstekende save in huis had op de kopbal van Pavlovic.

Met de inbreng van Ngadeu, Tissoudali en Odjidja schakelde Hein Vanhaezebrouck over naar een 4-4-2. Dat leverde AA Gent overwicht op, maar grote kansen bleven uit. Depoitre en Castro-Montes besloten in moeilijke omstandigheden naast, een afstandsschot van Odjidja zoefde nipt naast het doel van Didillon. Wéér zorgde Cercle voor het grootste gevaar, toen invaller Hoggas van buiten de rechthoek de voorhamer bovenhaalde. Bolat was deze keer kansloos, maar de bal spatte uiteen op de paal.

Volledig scherm © BELGA

Met nog tien minuten op de klok, stak Vitinho AA Gent een handje toe. De rechtsback van de Vereniging haalde Nurio onderuit in de rechthoek, Lardot wees naar de stip. Didillon pakte de strafschop van Castro-Montes, maar in de rebound kon die toch de 1-0 binnen duwen. AA Gent werd daarmee beloond voor de inzet die er na de rust wél was, maar meer lof dan dat kunnen we de Buffalo’s niet geven.

Gent krijgt nu tijd om zich tijdens de interlandbreak te herbronnen. Daarna staan wedstrijden tegen Standard (uit), Charleroi (thuis) en Zulte Waregem (uit) op het programma. Letterlijk drie finales voor AA Gent, want het gaat telkens om een duel met een rechtstreekse concurrent voor play-off 2. Zo hebben de Buffalo’s hun lot na een dramatisch seizoen toch nog in eigen handen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

