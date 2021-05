Gent maakt dubbele achterstand ongedaan tegen Malinwa, Defour valt uit met liesblessure

Jupiler Pro LeagueAA Gent en KV Mechelen deelden op de openingsspeeldag van de Europe Play-Off de punten. Een gelijkspel waarmee geen van beiden veel opschiet, want KV Oostende loopt meteen twee punten uit. Voor Steven Defour kwam de wedstrijd vroegtijdig ten einde. “Hij voelde een steek in de lies”, vertelde gelegenheidscoach Fred Vanderbiest.

AA Gent blijft een vreemde ploeg. In staat tot het beste, zoals op de slotdag van de reguliere competitie in Waregem, maar soms ook onherkenbaar, zoals in de eerste helft tegen KV Mechelen. Hein Vanhaezebrouck zette nochtans precies dezelfde spelers in als in Waregem, maar AA Gent was in de eerste 45 minuten gewoon nergens. Teveel afval in het spel, teveel ruimte tussen de linies, te laat op de tweede bal, offensief tot niet meer in staat dan wat - veelal slecht gerichte - afstandsschoten.

KV Mechelen - zonder de geschorste Wouter Vrancken op de bank - kwam een stuk vinniger voor de dag. Malinwa domineerde en kwam verdiend op voorsprong. Storm zette twee man in de wind en kende het geluk dat zijn schot via de voet van Owusu in doel caprioleerde. Zijn vijfde goal in drie wedstrijden. Drie minuten later was hij de aangever: na een knappe rush van Vanlerberghe leverde Storm de bal knap af bij de tweede paal, waar Druijf de 0-2 maar binnen te tikken had.

Niemand gaf op dat moment nog wat voor de kansen van de Buffalo’s, maar ook in een wedstrijd toonde AA Gent al wel eerder zijn wispelturigheid. Dat gebeurde ook nu. Binnen de vier minuten na de rust zette het de scheve situatie recht. Op aangeven van Tissoudali snelde Yaremchuk Peyre voorbij, om met een knap gekruist schot de aansluitingstreffer aan te tekenen. Een echte spitsengoal van Yaremchuk. Luttele minuten later zette Bezus Odjidja met een listig lobje alleen voor doel. De aanvoerder van AA Gent gaf doelman Thoelen geen schijn van een kans. 2-2. En alles te herdoen.

Gent had naar voorsprong moéten klimmen, toen het even na het uur in een twee-tegen-éénsituatie kwam. Yaremchuk legde op het perfecte moment af voor Tissoudali, die de huizenhoge kans nog naast knalde. Aan de overkant hield Bolat Gent overeind op een uitstekend schot van Schoofs. Diezelfde Schoofs ging opnieuw zijn kans met een geweldig getrapte vrijschop, maar weer redde Bolat knap.

Gent zette nog een slotoffensief in. Yaremchuk snelde alles en iedereen voorbij, maar hij besloot binnen het bereik van Thoelen. Yaremchuk ging in blessuretijd opnieuw zijn kans, maar Thoelen liet zich niet verrassen in de korte hoek.

Defour valt uit met liesblessure

Voor Steven Defour (33) zat de wedstrijd er na 67 minuten op. Hij wandelde nog van het veld, maar ging meteen de catacomben in voor verzorging. “Hij voelde een steek in de lies”, aldus Fred Vanderbiest, gelegenheids-T1 door de schorsing van Vrancken. “Dat is meestal geen goed teken. Er zal een echo moeten genomen worden. Ik vrees voor de match van volgend weekend tegen KV Oostende.” Defour zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière wegens aanhoudend blessureleed.

