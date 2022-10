Gent haalt uit op Eupen, Hong entertaint met fenomenale goal

Na drie opeenvolgende nederlagen snakte AA Gent naar een driepunter, en dat was er aan te zien. Het nam de wedstrijd vrijwel meteen in handen, met na vijf minuten een grote kans voor Depoitre. Hij mocht alleen op doel af na een prima pass van Hjulsager, maar besloot recht op Moser. De toon was wel gezet. Eén keer was het bibberen achterin toen Ngadeu dom balverlies leed - het overkomt de Kameroener te vaak - en Peeters een schietkans aanbood. Verder waren de Buffalo’s in controle.

AA Gent ging met de voet van het gaspedaal. Krachten sparen met het oog op de Europese uitwedstrijd tegen Djurgårdens. En zelfs dan breidde het z’n voorsprong nog uit. Een halve omhaal van Ngadeu had meer verdiend, even later lukte Hong zijn tweede doelpunt van de namiddag. En wát voor een. Van een mislukte pass maakte de Zuid-Koreaan een héérlijk doelpunt. Hij zette twee Eupense verdedigers in de wind met een vinnige dribbel en plaatste dan in de linkerbovenhoek binnen: 0-4. Hij heeft zo stilaan een patent op knappe goals - zie zijn omhaal bij zijn debuut in Oostende. Dankzij deze overwinning behoudt AA Gent de voeling met de top vier, Eupen blijft zestiende.