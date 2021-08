Gent geeft Club flink pak slaag in ‘Slag om Vlaanderen’ - Vormer: “Tegen dít Gent met 6-1 verliezen is heel slecht”

Jupiler Pro LeagueAA Gent heeft de week van de Europese kwalificatie nog wat mooier gemaakt. De Buffalo’s gaven voetballes aan een dramatisch Club Brugge. Bij het eindsignaal stond een vooroorlogse 6-1 op het bord. De ultieme vernedering voor de landskampioen, een resultaat dat in AA Gent nog lang zal blijven hangen. Het is de zwaarste nederlaag in de competitie in 9 jaar - in 2012 verloor Club met 6-1 van Anderlecht.

Van bij de start kon je merken dat Club Brugge niet op de afspraak was. Het middenveld werd telkens uitgetikt door het Gentse drietal en voorin kenden De Ketelaere en Lang een zeldzame offday. Voor de rust was de match al gespeeld. Een ontketende Núrio schotelde Tissoudali de 1-0 voor na slecht positiespel van de jonge Mbamba. De Gentse linkerflank werd even later zelf onderuit geschoffeld door Mechele in de zestien, De Sart zette de strafschop om. Núrio bekroonde zijn partij toen al door te profiteren van een foutje bij Mata en Van Den Brempt. 3-0 was de ruststand.

Na de koffie mocht Bas Dost proberen het tij te keren, wat hadden we medelijden met de Nederlander. AA Gent scoorde een vierde via Roman Bezus die kinderlijk makkelijk door de defensie wandelde. Vanaken maakte de eerredder, nu ja, maar op de aftrap kon Depoitre meteen de 5-1 maken. Mechelen trapte een terugspeelbal onder de voet van Mignolet in doel voor de ultieme afgang. De Gentse Feesten vielen dit jaar in augustus, in Brugge mag men bezinnen na een non-prestatie. Sobol was de enige die niet verzoop in de Ghelamco Arena.

Vormer: “Een afgang”

Ruud Vormer kwam het enkele seconden na affluiten uitleggen voor de camera van rechtenhouder Eleven Sports. “Het is een afgang”, wond de aanvoerder er geen doekjes om. “Tegen dít Gent met 6-1 verliezen is heel slecht. Ik heb al tegen betere teams van AA Gent gespeeld. We zijn drie puntjes kwijt, maar we moeten rustig blijven. Je kan niet alles winnen, het komt wel goed met ons.”

Welke verklaring heeft Vormer voor de complete off-day? “We hebben gewoon heel slecht verdedigd met z'n allen. En alles wat zij aanraakten, ging er in. Je mag natuurlijk nooit met 6-1 verliezen, maar het zij zo. We moeten nu de koppen bij elkaar steken en hard blijven werken.”

