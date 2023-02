Genkse nieuwkomers beslissen aantrekkelijke topper, Gent lijdt tweede nederlaag op rij

Nadat het stof van transfer deadline day ging liggen, keken AA Gent en Racing Genk elkaar in de ogen in de Ghelamco Arena. Allebei verloren ze een smaakmaker net voor die deadline. Gent zag Salah naar Rennes vertrekken, de winger was daags na zijn debuut ginds wel aanwezig om zijn ex-ploegmaats aan te moedigen. Bij KRC Genk vertrok de leider in de topschuttersstand, ex-Gouden Schoen Paul Onuachu. Zijn vervanger Arokodare zat meteen op de bank.

AA Gent begon furieus aan de partij tegen de leider. Met hoge druk zetten ze de bezoekers meteen vast. Dat overwicht leverde al snel de openingsgoal op. Castro-Montes vond Cuypers met een goeie bal en die legde panklaar voor Hong. Hij duwde zijn vijfde treffer in Gentse loondienst tegen de touwen. Voor de Genkse revival was het wachten tot er een doelpunt uit de lucht kwam vallen. De bal van Hrosovsky was uitstekend, de aanname van Paintsil ook en hij schoof zijn tiende voorbij Nardi en de schuivende Torunarigha.

De rust werd gehaald bij 1-1 en toen de gladiatoren opnieuw het veld betraden, kregen we bij AA Gent dezelfde pressing als in de beginfase. Een goal leverde het niet op, een grote kans voor Fofana wel. Na die beginfase kwam er opnieuw evenwicht en het was Genk dat daarvan kon profiteren. Trésor met een uitstekende voorzet en het was invaller Yira Sor die goed voor Ngadeu inliep en binnenkopte. Daarna duwde Gent door, maar het was Genk dat op de counter opnieuw kon scoren. Nieuwkomer Tolu Arokodare duwde de bal van Castro mooi binnen. We hoorden het gekreun van Anderlecht tot in Gent. Vier minuten voor tijd denk je dan logischerwijs over en out, maar Vandevoordt verkeek zich op een diepe bal en Depoitre maakte de 2-3. AA Gent kreeg nog enkele minuten extra tijd voor de gelijkmaker, maar die kwam er niet meer.