Genk worstelt zich dankzij flits van Bonsu Baah voorbij Cercle Brugge, dat penalty herroepen ziet

Moeilijk gaat ook. Racing Genk zag een helft af tegen Cercle Brugge, maar haalde het met het kleinste verschil in Jan Breydel. De 18-jarige invaller Christopher Bonsu Baah hielp Genk met een klasseflits, via Cercle-keeper Warleson, Genk over het dode punt heen. De thuisploeg zag in de absolute slotfase een strafschop herroepen worden door de VAR.

Geen Mike Trésor aan de aftrap bij Genk. De vleugelspits bleek gehavend uit de match tegen Olympiakos gekomen en kon niet eens op de bank plaatsnemen. Verder verdwenen ook McKenzie, Galarza (geblesseerd aan de enkel) en Tolu uit de basiself. In de plaats koos Wouter Vrancken voor Sadick, Aziz en Sor. Bij de thuisploeg was er dan weer geen plek voor Deman, die volgens zijn coach onvoldoende inzet had getoond op training.

Genk moest in Jan Breydel het ingedeukte vertrouwen wat zien te herstellen. De Champions League-uitschakeling tegen Servette en de daaropvolgende nederlagen tegen Eupen en Olympiakos waren erin gehakt bij de Limburgers en dat deed zich ook tegen het stugge Cercle voelen. De ploeg van Miron Muslic had Genk voor rust met dat typische pressingsvoetbal in de tang. De bezoekers kregen geen voet aan de grond en konden amper de bal in eigen rangen houden.

Daartegenover stond dat Cercle weinig (serieus) kon dreigen. Buiten wat opportunistische pogingen was er de omhaal van Denkey. Aan het einde van de eerste helft strandde zijn knappe poging net naast de kooi van Vandevoordt.

In het tweede bedrijf kwam Racing beetje bij beetje beter in de wedstrijd. Ait El Hadj wist, na een zeer moeizame eerste 45 minuten, El Khannouss vrij te spelen, die opende richting Paintsil. De Ghanese winger stuitte op doelman Warleson.

Cercle had nu ook zijn mogelijkheden. Denkey zag een poging over gedevieerd worden door Sadick, Francis schoot vanop afstand nipt naast en Gboho deed hetzelfde met een poging van binnen de zestien. Aan de overkant talmde Hrosovsky te lang na een goeie actie van Paintsil.

Nieuw puntenverlies leek in de maak voor Genk, maar dat was buiten Christopher Bonsu Baah gerekend. De 18-jarige Ghanees kwam deze zomer voor ruim 5 miljoen euro over van het Noorse Sarpsborg en bevestigde tegen Cercle de goede verhalen die er de voorbije weken over hem te horen vielen. Met een handige dribbel was hij Daland te snel af, waarna hij met links via de paal en Warleson raak trof: 0-1. Officieel een eigen doelpunt, maar wel een goal die Bonsu Baah zelf had afgedwongen.

Het was zo’n goal die je nodig hebt als je in een vormdip zit. Een goal die je over het dode punt heen kan helpen. Het was niet mooi of verfijnd wat Genk tegen Cercle liet zien, maar het was wel wat het nodig had. De 0-1-voorsprong werd vastgehouden. Ternauwernood, want Cercle leek in de extra tijd een strafschop te krijgen voor hands van Sadick. Ref Bert Put floot de elfmeter, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Geen penalty dus. Een terechte beslissing.

En zo werd de nul bij Genk weer eens gehouden. Een deugddoende zege voor Vrancken en co, zeker met het oog op de terugmatch tegen Olympiakos, in de derde voorronde van de Europa League, van komende donderdag.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Weer hands: nu fluit Put wel penalty, maar... Derde keer, goede keer voor Cercle Brugge ? Ravych gooit de bal in het pak, tegen de arm van Sadick dit keer. Na enig aarzelen wijst Put nu wel naar de stip. Maar na overleg met de VAR moet de scheidsrechter naar het scherm kijken. En herroept hij zijn beslissing. "Maffia", schalt het vanuit de tribune achter het doel. VAR: Penalty is geweigerd Cercle wil twee keer penalty Er komen zes minuten bij, en daarin gaat Cercle op zoek naar de gelijkmaker. Twee keer roepen de thuisspelers om een strafschop. Als Gboho tegen de arm van Muñoz trapt, vindt ref Put dat de arm tegen het lichaam blijft. Als Minda vervolgens over de voet van Aziz valt, geeft de ref aan dat het om een duik gaat. In Tubeke grijpt VAR Jonathan Lardot niet in. Joseph Paintsil wordt vervangen door Ángelo Preciado El Khannouss maakt het niet af Bill El Khannouss gaat op doel af. Na een goeie sleepbeweging kan hij vrij aanleggen, maar doet dat te zwak om Warleson in moeilijkheden te brengen. Dit had altijd de 0-2 moeten zijn. Gele kaart voor Abu Francis Yira Sor wordt vervangen door Tolu Arokodare Hugo Siquet wordt vervangen door Emilio Kehrer Vrijschop Siquet nipt voorlangs Fout op de rand van de zestien. Siquet trapt de vrijschop nipt voorlangs. Gele kaart voor Daniel Muñoz Boris Popovic wordt vervangen door Alan Minda Gele kaart voor Joris Kayembe 0-1 GOAL van Christopher Bonsu Baah! Bonsu Baah (90) heeft tegen de paal geknald. Via het hoofd en de rug van Warleson caprioleert het leer binnen. © BELGA Amper twee minuten staat de Ghanees Bonsu Baah op het veld als hij in de zestien Daland uitkapt en keihard op de paal kogelt. Via de rug van Warleson gaat de bal in de netten. Genk staat op voorsprong. Anouar Ait El Hadj wordt vervangen door Christopher Bonsu Baah Jordan Semedo Varela wordt vervangen door Olivier Deman Gboho nipt naast Siquet bereikt Denkey, die perfect teruglegt op Gboho. Het eindschot gaat een half metertje naast. Genk claimt strafschop, Put laat begaan Genk dreigt langs Sor, die Ravych afschudt en goed klaarlegt voor Hrosovsky. Het schot van de Slovaak wordt afgeblokt. In het vervolg van de fase kan Hrosovsky nogmaals aanleggen. Tegen een Brugse arm? Genk claimt een strafschop, maar Put en de VAR laten begaan. Francis mikt naast Een voorzet van Somers wordt eruit gehaald door Cuesta, de afvallende bal wordt door Francis naast gemikt. Geharrewar voor Brugs doel Cercle verdedigt niet goed uit, Ait El Hadj kan een bal opnieuw voor doel brengen en in het geharrewar kan Aziz net niet hard genoeg op de bal trappen. Ravych ruimt op.

