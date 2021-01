Genk speelde onder voorbehoud op Le Canonnier: Limburgers stellen zich vragen bij staat van veld

Jupiler Pro League Erg zoete Gentse zege bij Club, drie Antwerpse goals op Freethiel, late opdoffer Anderlecht: alle samenvat­tin­gen

21 december De achttiende speeldag werd een gedecimeerde door het wegvallen van Beerschot - Cercle Brugge en Oostende - Eupen, maar had toch weer enkele verrassingen in petto. Zo verloor leider Club de altijd beladen Vlaamse derby tegen AA Gent en ging Standard nu ook op Sclessin onderuit tegen Moeskroen. Ook OH Leuven verloor in eigen huis, van KV Mechelen. Met ook Sint-Truiden dat won bij Essevee bevinden plots heel wat ploegen zich vervaarlijk onderin. Bovenin deden Antwerp en Genk de beste zaken. Na vier nederlagen op rij kon de ‘Great Old’ opnieuw winnen op de Freethiel. Ook Genk herpakte zich na het verlies in Anderlecht tegen Kortrijk.